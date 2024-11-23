¡ÖÉô³è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡×µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã¤Ë·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¡¡ÀõÌîæÆ¸ã¤Î¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤Ï11·î24Æü¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¾¯¤·Áá¤¤¤ª½Ë¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥±¡¼¥¤¬ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ´¥É¥é1¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤ÎÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀõÌîÁª¼ê¡£º£µ¨¤â°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¾Íè¤òÃ´¤¦1¿Í¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ï»ö·ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀõÌîÁª¼ê¤Ëº£Ç¯1Ç¯Ì©Ãå¼èºà¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬¡¢ÀõÌîÁª¼ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë24Æü¤Î¸á¸å8»þ¤«¤éÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£4·î8Æü¤Ë2·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÀõÌîÁª¼ê¤¬²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÉô³è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¡£8·î12Æü¡¢1·³¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¾Íè¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë19ºÐ¤Î¤â¤¬¤¯»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡ÖTHE #GIANTS ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¡#ÀõÌîæÆ¸ã 19ºÐ¤Î³Ð¸ç¤ÈÄ©Àï¡×¤ÏCSÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤Ç¸á¸å8»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£