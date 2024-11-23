¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤ÈÂÐÀï·èÄê¤ÎÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡ÖÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¤¬¤¤¤ë¤«¤é£Ä£Ä£Ô¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô¤Ï£²£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¥á¥¤¥ó¸å¡¢£±£²·î£²£¸Æü¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Õ£ì£ô£é£í£á£ô£å¡¡£Ð£á£ò£ô£ù¡¡£²£°£²£´¡×¤ÎÁ´¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¤¬»²Àï¤·¡¢£Ä£Ä£Ô¡¡£Å£Ø£Ô£Ò£Å£Í£Åµé²¦¼Ô¤ÎÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡Ê£´£·¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½Ä¾¸å¤ÎÂç²ñ¥¨¥ó¥É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥Î¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¤¬¤¤¤ë¤«¤é£Ä£Ä£Ô¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢Ì´Æú¤ò²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£Å£Ø£Ô£Ò£Å£Í£Å¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ä¤È¡¢»ä°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£²»î¹ç¸å¤ËÍðÆþ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡Ö£Ï¡½£Í£Å£Î£Ú¡×¤Î·¨¼è¤ÏÊ¿ÅÄ°ì´î¤ËÂÐÀïÍ×µá¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡Öà¾¡¤Á³Îá¤ÎÁê¼ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡£²¶¤Ï£Ä£Ä£Ô¤Ç¤½¤³¤½¤³¤è¤¨¤¨¤ó¤À¡×¤ÈÌ¯¤ÊÀâÆÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¾´¿Í¡¢ÂçÀÐ¿¿æÆÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÄÌÚ¿¿Ìé¡õÃæÂ¼·½¸ã£Ö£Ó·ý²¦¡õÂçÏÂÅÄÐÒ¡×¤âÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£