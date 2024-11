◆ENHYPEN、レトロなジューススタンド訪問

【モデルプレス=2024/11/23】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜/全10回)の第6回が、23日に放送された。その放送の様子を、メンバーたちの収録の感想とともに紹介する。【ENHYPEN×モデルプレスコラボ企画Vol.6】今回は“レトロかっこいい”店巡り。収録の舞台となったのは、新橋にあるニュー新橋ビル。最初に登場したのはHEESEUNG(ヒスン)、SUNGHOON(ソンフン)、SUNOO(ソヌ)で、動物好きなMCのアンタッチャブル・柴田英嗣に向けてまずは動物にちなんだ自己紹介を。レトロなジューススタンドを訪問し、人気No.1メニューを飲んで栄養補給。何のジュースか当てるゲームではSUNGHOONが「まだ前のジュースの味が残ってて」とちょっとした言い訳をしてみたりもしたが、SUNOOが見事正解。素材そのものの味を楽しめる様々なジュースを堪能した。

◆ENHYPEN、日本の好きな食べ物は?

◆ENHYPEN、昭和歌謡曲バーで昭和J-POPを堪能

◆収録を終えたENHYPENにインタビュー

◆「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」モデルプレスコラボ企画

◆ENHYPENプロフィール

続いてJUNGWON(ジョンウォン)、JAKE(ジェイク)、NI-KI(ニキ)とMCが合流。こちらのチームも動物にちなんだ自己紹介を披露。3人で向かったのはカレーの人気店。「日本で食べるカレーが大好き」と特にカレー好きをアピールするJUNGWON。JAKEは「ラーメンが好きです」、NI-KIは「日本に来たらみんなで初日に牛タンを食べます」など、料理の提供を待っている間、それぞれ日本で食べる好きな食べ物について語った。出てきた大きなカレーを美味しそうに食べ、カメラにENHYPEN定番の“飛行機”を披露したりと、賑やかな時間となった。続いて訪れたのは歌謡曲バー。先にいたHEESEUNG、SUNGHOON、SUNOOに、後からJUNGWON、JAKE、NI-KIが合流。HEESEUNGがDJになりきり、みんなで盛り上がってテンションを上げる。店のリクエストランキングで昭和J-POPを聴いたり、好きな曲をリクエストしたりとレコードを楽しんだ。また、JUNGWONが好きな竹内まりやの「プラスティック・ラブ」のレコードをJAKEがかけてみるなど、様々な体験を通して日本のレトロ文化を体験した。そして、残念ながら収録には参加できなかったJAYも韓国から緊急参戦。おすすめのレコードとしてL’Arc〜en〜Ciel「DUNE」を紹介しながら、「GLAYの皆さんとお会いして日本にいらっしゃるファンの皆さんに僕が好きなロックという音楽をお見せできて光栄だった」と改めてGLAYとのコラボレーションについて語った。ロケを終えたSUNGHOONは「レコードがたくさん並ぶバーに行って昔のレトロ音楽を聞きながら撮影したので、感性が磨かれたし、とても良い雰囲気の中で撮影することができました」、JAKEは「お店の中にレコードもあり、昔の雰囲気を楽しみながら昔の歌を聴くことができたのが印象深かったです」とノスタルジックな雰囲気を楽しんだよう。HEESEUNGは「様々な日本のアルバムとレコードがアーカイブされていて、昔の音楽を聴いて楽しむことができて良かったし、人気歌謡チャートがアナログで壁に表現されていたのが可愛くて、おもしろかったのを覚えています」とバーの細かなところまで注目していた。ENHYPENの7人が“かっこいい”の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな“かっこいい”に挑戦する「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」。モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着し、収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届け。さらに各回の収録を終えたメンバーが語った収録の感想・裏話も紹介している。(modelpress編集部)JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックした。<『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト>https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan【Not Sponsored 記事】