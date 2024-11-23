ÀÝ¿©¾ã³²¸øÉ½¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¡45ºÐÃÂÀ¸Æü¤ËÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡ÖÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¡¢¶ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¡¢¼ä¤·¤¤½ÐÍè»ö¤È½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££´£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°¦Ç¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¿¤¡¤Ã¡¼¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¤ªÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤È¥³¥á¥ó¥ÈÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö£´£µºÐ¤«¤é¤Ï¡Ä¡£¤â¤¦¡¢Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¡¢¶ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¡¢¼ä¤·¤¤½ÐÍè»ö¤È½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¾Ð´é¤Ç½À¤é¤«¤¯²¹¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£±óÌî¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÀÝ¿©¾ã³²¤ò¸øÉ½¡££±£¹Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö²á¿©ÓÒÅÇ´ü¤«¤é¡¢ÆÍÁ³µñ¿©´ü¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£