Ä«ºå¿À¤ÏÌµÇ°¤ÎÉé¤±±Û¤·¡¡£³¾¡£±ÇÔ¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£´ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âç¹¥¤¤Êºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¤·¤³Ì¾¤Ë¤¹¤ëÅì»°ÃÊÌÜ£¸£µËçÌÜ¤ÎÄ«ºå¿À¡Ê¹âº½¡Ë¤Ï´²Î¶¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢£²¾ì½êÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤íº¹¤·¤òµö¤¹¤È¡¢¶Ë¤á¤ÆÈÔ²ó¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬µÚ¤Ð¤º¡¢É¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿£³¾¡£±ÇÔ¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£º£Ç¯°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤¿À®ÀÓ¤â£²£±¾¡£²£±ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤Ç½ªÎ»¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÇ¯´Ö¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢£²£°£±£¸Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÇÄ«±öËÜ¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¡££±Ç¯Ç¼¤á¤Î¾ì½ê¤ÏÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä«ºå¿À¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡£