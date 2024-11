ILLIT(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)は11月21日(現地時間)、米LAドルビーシアターで開かれた「2024 MAMA AWARDS」(以下「2024 MAMA」)で「ベストニューフィメールアーティスト(Best New Female Artist)」部門を受賞した。

ILLITは「練習生の時から夢見てきた『MAMA』のステージで私たちのパフォーマンスをお見せできるだけでも光栄なのに、貴重な賞までいただいて心から感謝している」として「一緒に苦労したメンバーたち、お疲れ様でした。おめでとうと言いたい」と感想を伝えた。 続いて「この賞を受賞させてくれた最もありがたい存在GLLIT(ファンダム名)!心から感謝します」として「GLLITのそばで長く明るい光で照らすグループになる」と付け加えた。

ILLITは同日のステージで、自由でハツラツとした力強い魅力で観客たちを一気に魅了した。「ILLusion IT」というテーマでステージを飾ったメンバーたちは、イントロのパフォーマンスで夢幻的でありながら魔法少女を見るような感性で目を引いた。デビュー曲「Magnetic」が流れると観客は熱狂し、2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’タイトル曲「Cherish (My Love)」のステージも一緒に踊りながら楽しんだ。

また、TWICEの「Heart Shaker」のカバーを、まるでミュージカルのようなパフォーマンスで披露した。恥ずかしがり屋のIROHAが他のメンバーたちに会い自信を得る過程を振り付けの随所で表現し、ILLIT特有の明るくて軽快なエネルギーが調和して観客の好反応を経た。

一方、ILLITは22日午後2時、2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’収録曲「Tick-Tack」の英語バージョン「Baby It's Both (Tick-Tack English Ver.) feat. Ava Max」をリリースした。全世界のエレクトロニック・ダンスシーンで大きな人気を集めているAva Maxがフィーチャリングとして参加。「Tick-Tack」は時々刻々と変わる騒がしい私の心を表現した楽曲。見せたい姿と隠したい姿が混ざった複雑な状況を、慌ただしいロッカーに例えた歌詞が特徴的。「Tick tack ti-tack tick tack tack-ta-tick tack」という歌詞とメロディーが聞く人のリピート欲を誘発しSNSで多くの反応を受け、20日韓国と日本でInstagram REELSの人気上昇オーディオ1位に上がった。

今年3月にデビューしたILLITは、デビュー曲「Magnetic」でグローバルブームを巻き起こし、「スーパー新人」と称された。「Magnetic」はK-POPデビュー曲で初めて米ビルボードメインソングチャートである「ホット100」と英国「オフィシャルシングルトップ100」にランクインする快挙を達成。「TOWER RECORDS MUSIC 2024 上半期再生ランキング」内の新人アーティスト部門1位、SHIBUYA109 lab.が発表した「トレンド大賞2024」アーティスト部門1位など各種チャートでも頭角を表した。 ロングヒットに支えられ、ILLITは日本最高権威の音楽授賞式「第66回 日本レコード大賞」でも新人賞を受賞。