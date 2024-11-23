第104回全国高校ラグビー大会の出場校が23日、出そろった。愛媛と長崎で予選決勝が行われ、全51代表が決定。全国大会は12月27日に東大阪市花園ラグビー場で開幕し、決勝は来年1月7日に行われる。

前回優勝で2連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）、過去7度優勝で前回準優勝の東福岡、今春の全国選抜大会優勝の大阪桐蔭、同準優勝の石見智翠館（島根）、同ベスト4の国学院栃木などが順当に出場。歴代最多15度優勝の秋田工は72回目、奈良決勝で国体優勝の御所実を破った天理は66回目の出場を果たした。京都決勝で前回全国4強の京都成章を下した京都工学院は、過去4度優勝の伏見工が統合により校名変更となってから初の花園となる。

組み合わせ抽選会は12月7日に行われる。Aシード選出が濃厚な桐蔭学園の藤原秀之監督は「九州の方に1校、西のど真ん中にも1校あるので、そのへんがシードじゃないとやっかいだな」と話しており、選抜8強を逃してシード入りが微妙な東福岡と東海大大阪仰星が組み合わせのカギを握るとみている。

出場校は以下のとおり。

【北北海道】遠軽 2大会連続12回目

【南北海道】札幌山の手 2大会連続22回目

【青森】青森山田 6大会連続6回目

【岩手】盛岡工 4大会ぶり36回目

【宮城】仙台育英 29大会連続31回目

【秋田】秋田工 5大会連続72回目

【山形】山形中央 2大会連続30回目

【福島】聖光学院 6大会ぶり2回目

【茨城】茗渓学園 13大会連続30回目

【栃木】国学院栃木 25大会連続30回目

【群馬】明和県央 3大会連続11回目

【埼玉】昌平 2大会ぶり5回目

【千葉】流通経大柏 30大会連続32回目

【東京第1】目黒学院 5大会連続23回目

【東京第2】国学院久我山 2大会ぶり44回目

【神奈川】桐蔭学園 2大会連続22回目

【山梨】山梨学院 2大会連続2回目

【長野】飯田 3大会ぶり11回目

【新潟】開志国際 2大会ぶり4回目

【富山】富山第一 6大会連続16回目

【石川】日本航空石川 20大会連続20回目

【福井】若狭東 2大会ぶり35回目

【静岡】東海大静岡翔洋 2大会ぶり13回目

【愛知】中部大春日丘 12大会連続14回目

【岐阜】関商工 2大会連続43回目

【三重】朝明 13大会連続15回目

【滋賀】光泉カトリック 6大会連続14回目

【京都】京都工学院 9大会ぶり21回目

【大阪第1】大阪桐蔭 4大会連続18回目

【大阪第2】東海大大阪仰星 6大会連続24回目

【大阪第3】常翔学園 2大会ぶり42回目

【兵庫】報徳学園 9大会連続50回目

【奈良】天理 3大会連続66回目

【和歌山】近大和歌山 4大会連続6回目

【鳥取】倉吉東 3大会連続14回目

【島根】石見智翠館 34大会連続34回目

【岡山】倉敷 4大会連続4回目

【広島】尾道 18大会連続19回目

【山口】高川学園 2大会連続2回目

【香川】坂出第一 3大会ぶり5回目

【徳島】城東 8大会連続18回目

【愛媛】松山聖陵 6大会連続9回目

【高知】高知中央 6大会連続10回目

【福岡】東福岡 25大会連続35回目

【佐賀】佐賀工 43大会連続53回目

【長崎】長崎北陽台 2大会ぶり22回目

【熊本】九州学院 2大会連続5回目

【大分】大分東明 3大会連続5回目

【宮崎】高鍋 14大会連続32回目

【鹿児島】鹿児島実 2大会連続23回目

【沖縄】名護 3大会連続22回目