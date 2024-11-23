24日に開催されるクイーンズ駅伝（第44回全日本実業団対抗女子駅伝）の区間エントリー選手が23日に発表され、5区（10.0km）には新谷仁美（36、積水化学）、一山麻緒（27、資生堂）、鈴木亜由子（33、JP日本郵政グループ）、松田瑞生（29、ダイハツ）のマラソン経験者が集まった。パリ五輪のマラソンで6位入賞の鈴木優花（25、第一生命グループ）は1区にエントリーされた。

宮城県松島町文化観光交流館前をスタートし、仙台市弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）にフィニッシュする6区間42.195kmで行われる。

エース区間となる最長区間の3区（10.6km）には復調が期待される廣中璃梨佳（23、JP日本郵政グループ）や五島莉乃（27、資生堂）、加世田梨花（25、ダイハツ）などの日本代表を経験する選手たちが顔を揃えた。



昨年、2年ぶり2回目の優勝を果たした積水化学は前回、2区で区間賞の山本有真（24）、佐藤早也伽（30）らが名を連ねた。

1 区（7.0km）松島町文化観光交流館前〜塩竈市地域活動支援センター前

2 区（4.2km）塩竈市地域活動支援センター前〜NTT東日本塩釜ビル前

3 区（10.6km）NTT東日本塩釜ビル前〜富士化学工業前

4 区（3.6km）富士化学工業前〜聖和学園高等学校前

5 区（10.0km）聖和学園高等学校前〜仙台第二高等学校前

6 区（6.795km）仙台第二高等学校前〜弘進ゴム アスリートパーク仙台



【各チーム区間エントリー選手】

■積水化学（16年連続26回目）

1区/田浦英理歌 2区/山本有真

3区/佐藤早也伽 4区/楠莉奈

5区/新谷仁美 6区/森智香子

■JP日本郵政グループ（10年連続10回目）

1区/菅田雅香 2区/牛佳慧

3区/廣中璃梨佳 4区/カリバ カロライン

5区/鈴木亜由子 6区/太田琴菜

■パナソニック（25年連続36回目）

1区/信櫻空 2区/保坂晴子

3区/渡邊菜々美 4区/ジャネット ニーヴァ

5区/石川桜子 6区/森田香織

■資生堂（9年連続33回目）

1区/風間歩佳 2区/井手彩乃

3区/五島莉乃 4区/高島由香

5区/一山麻緒 6区/大谷菜南子

■ダイハツ（17年連続34回目）

1区/西出優月 2区/村尾綾香

3区/加世田梨花 4区/武田千捺

5区/松田瑞生 6区/竹本香奈子

■第一生命グループ（4年連続28回目）

1区/鈴木優花 2区/樋口ほのか

3区/小海遥 4区/増渕祐香

5区/出水田眞紀 6区/松本奈々

■天満屋（33年連続33回目）

1区/𠮷薗栞 2区/立迫志穂

3区/松下菜摘 4区/片岡碧巴葉

5区/西村美月 6区/山口綾

■岩谷産業（4年連続4回目）

1区/安井絵理奈 2区/西尾咲良

3区/川村楓 4区/小山愛結

5区/中野円花 6区/八木美羽

■ユニクロ（4年連続13回目）

1区/川口桃佳 2区/後藤夢

3区/吉川侑美 4区/ドルフィンニャボケ オマレ

5区/平井見季 6区/阿部円海

■三井住友海上（6年連続30回目）

1区/松田杏奈 2区/西山未奈美

3区/樺沢和佳奈 4区/タビタジェリ カマウ

5区/清水萌 6区/兼友良夏



■エディオン（7年連続31回目）

1区/水本佳菜 2区/中島紗弥

3区/矢田みくに 4区/名和夏乃子

5区/細田あい 6区/平岡美帆



■シスメックス（3年ぶり11回目）

1区/尾崎光 2区/田粼優理

3区/酒井想 4区/黒田愛梨

5区/石井寿美 6区/瀬川帆夏

■豊田自動織機（17年連続18回目）

1区/逸見亜優 2区/松本未空

3区/籔下明音 4区/ヘレン エカラレ

5区/磯部早良 6区/下森美咲



■大塚製薬（7年連続12回目）

1区/棚池穂乃香 2区/真也加J有里

3区/小林香菜 4区/西本麻矢

5区/川内理江 6区/福良郁美

■しまむら（4年連続18回目）

1区/山ノ内みなみ 2区/山田桃愛

3区/安藤友香 4区/河辺友依

5区/鈴木杏奈 6区/郄橋優菜

■日立（6年連続28回目）

1区/小井戸涼 2区/奥本菜瑠海

3区/花野桃子 4区/鈴木樺連

5区/鈴木千晴 6区/田村紀薫



■肥後銀行（4年ぶり7回目）

1区/南雲栞理 2区/堤好伽

3区/大塚英梨子 4区/ダイアナ チェロティッチ

5区/高江友姫 6区/久保心優



■京セラ（2年連続32回目）

1区/藤元あみ 2区/小園怜華

3区/古原夏音 4区/アグネス ムカリ

5区/黒田澪 6区/池田こまち



■東京メトロ（初出場）

1区/上杉真穂 2区/森田歩実

3区/小笠原朱里 4区/佐藤奈々

5区/村上愛華 6区/眞田木葉

■ニトリ（2年連続3回目）

1区/古川璃音 2区/鈴木葵

3区/杉浦穂乃加 4区/エスタ ムソニ

5区/炭谷綺乃 6区/佐久間珀亜



■ルートインホテルズ（7年連続8回目）

1区/堀尾和帆 2区/坂本ちほ

3区/藤田正由加 4区/パウリン カムル

5区/保科琴音 6区/三原梓



■ベアーズ（初出場）

1区/坂本奈穂 2区/山粼空

3区/坂口愛和 4区/廣田百世

5区/松井沙樹 6区/矢治璃瑞奈

■スターツ（8年連続15回目）

1区/伊澤菜々花 2区/中山優奈

3区/大沼亜衣 4区/ワングイ エスター

5区/佐藤鳳羽 6区/對馬千紘

■デンソー（2年ぶり31回目）

1区/松谷里緒 2区/堀綾花

3区/岩出玲亜 4区/松平風花

5区/池内彩乃 6区/平泉心穂