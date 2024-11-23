新谷仁美、一山麻緒らマラソン経験者が5区で激突 クイーンズ駅伝あす24日号砲【区間エントリー一覧】
24日に開催されるクイーンズ駅伝（第44回全日本実業団対抗女子駅伝）の区間エントリー選手が23日に発表され、5区（10.0km）には新谷仁美（36、積水化学）、一山麻緒（27、資生堂）、鈴木亜由子（33、JP日本郵政グループ）、松田瑞生（29、ダイハツ）のマラソン経験者が集まった。パリ五輪のマラソンで6位入賞の鈴木優花（25、第一生命グループ）は1区にエントリーされた。
宮城県松島町文化観光交流館前をスタートし、仙台市弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）にフィニッシュする6区間42.195kmで行われる。
エース区間となる最長区間の3区（10.6km）には復調が期待される廣中璃梨佳（23、JP日本郵政グループ）や五島莉乃（27、資生堂）、加世田梨花（25、ダイハツ）などの日本代表を経験する選手たちが顔を揃えた。
昨年、2年ぶり2回目の優勝を果たした積水化学は前回、2区で区間賞の山本有真（24）、佐藤早也伽（30）らが名を連ねた。
1 区（7.0km）松島町文化観光交流館前〜塩竈市地域活動支援センター前
2 区（4.2km）塩竈市地域活動支援センター前〜NTT東日本塩釜ビル前
3 区（10.6km）NTT東日本塩釜ビル前〜富士化学工業前
4 区（3.6km）富士化学工業前〜聖和学園高等学校前
5 区（10.0km）聖和学園高等学校前〜仙台第二高等学校前
6 区（6.795km）仙台第二高等学校前〜弘進ゴム アスリートパーク仙台
【各チーム区間エントリー選手】
■積水化学（16年連続26回目）
1区/田浦英理歌 2区/山本有真
3区/佐藤早也伽 4区/楠莉奈
5区/新谷仁美 6区/森智香子
■JP日本郵政グループ（10年連続10回目）
1区/菅田雅香 2区/牛佳慧
3区/廣中璃梨佳 4区/カリバ カロライン
5区/鈴木亜由子 6区/太田琴菜
■パナソニック（25年連続36回目）
1区/信櫻空 2区/保坂晴子
3区/渡邊菜々美 4区/ジャネット ニーヴァ
5区/石川桜子 6区/森田香織
■資生堂（9年連続33回目）
1区/風間歩佳 2区/井手彩乃
3区/五島莉乃 4区/高島由香
5区/一山麻緒 6区/大谷菜南子
■ダイハツ（17年連続34回目）
1区/西出優月 2区/村尾綾香
3区/加世田梨花 4区/武田千捺
5区/松田瑞生 6区/竹本香奈子
■第一生命グループ（4年連続28回目）
1区/鈴木優花 2区/樋口ほのか
3区/小海遥 4区/増渕祐香
5区/出水田眞紀 6区/松本奈々
■天満屋（33年連続33回目）
1区/𠮷薗栞 2区/立迫志穂
3区/松下菜摘 4区/片岡碧巴葉
5区/西村美月 6区/山口綾
■岩谷産業（4年連続4回目）
1区/安井絵理奈 2区/西尾咲良
3区/川村楓 4区/小山愛結
5区/中野円花 6区/八木美羽
■ユニクロ（4年連続13回目）
1区/川口桃佳 2区/後藤夢
3区/吉川侑美 4区/ドルフィンニャボケ オマレ
5区/平井見季 6区/阿部円海
■三井住友海上（6年連続30回目）
1区/松田杏奈 2区/西山未奈美
3区/樺沢和佳奈 4区/タビタジェリ カマウ
5区/清水萌 6区/兼友良夏
■エディオン（7年連続31回目）
1区/水本佳菜 2区/中島紗弥
3区/矢田みくに 4区/名和夏乃子
5区/細田あい 6区/平岡美帆
■シスメックス（3年ぶり11回目）
1区/尾崎光 2区/田粼優理
3区/酒井想 4区/黒田愛梨
5区/石井寿美 6区/瀬川帆夏
■豊田自動織機（17年連続18回目）
1区/逸見亜優 2区/松本未空
3区/籔下明音 4区/ヘレン エカラレ
5区/磯部早良 6区/下森美咲
■大塚製薬（7年連続12回目）
1区/棚池穂乃香 2区/真也加J有里
3区/小林香菜 4区/西本麻矢
5区/川内理江 6区/福良郁美
■しまむら（4年連続18回目）
1区/山ノ内みなみ 2区/山田桃愛
3区/安藤友香 4区/河辺友依
5区/鈴木杏奈 6区/郄橋優菜
■日立（6年連続28回目）
1区/小井戸涼 2区/奥本菜瑠海
3区/花野桃子 4区/鈴木樺連
5区/鈴木千晴 6区/田村紀薫
■肥後銀行（4年ぶり7回目）
1区/南雲栞理 2区/堤好伽
3区/大塚英梨子 4区/ダイアナ チェロティッチ
5区/高江友姫 6区/久保心優
■京セラ（2年連続32回目）
1区/藤元あみ 2区/小園怜華
3区/古原夏音 4区/アグネス ムカリ
5区/黒田澪 6区/池田こまち
■東京メトロ（初出場）
1区/上杉真穂 2区/森田歩実
3区/小笠原朱里 4区/佐藤奈々
5区/村上愛華 6区/眞田木葉
■ニトリ（2年連続3回目）
1区/古川璃音 2区/鈴木葵
3区/杉浦穂乃加 4区/エスタ ムソニ
5区/炭谷綺乃 6区/佐久間珀亜
■ルートインホテルズ（7年連続8回目）
1区/堀尾和帆 2区/坂本ちほ
3区/藤田正由加 4区/パウリン カムル
5区/保科琴音 6区/三原梓
■ベアーズ（初出場）
1区/坂本奈穂 2区/山粼空
3区/坂口愛和 4区/廣田百世
5区/松井沙樹 6区/矢治璃瑞奈
■スターツ（8年連続15回目）
1区/伊澤菜々花 2区/中山優奈
3区/大沼亜衣 4区/ワングイ エスター
5区/佐藤鳳羽 6区/對馬千紘
■デンソー（2年ぶり31回目）
1区/松谷里緒 2区/堀綾花
3区/岩出玲亜 4区/松平風花
5区/池内彩乃 6区/平泉心穂