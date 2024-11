東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、「シェフ・ミッキー」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューを紹介しています。

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

提供期間:2025年1月14日〜2025年2月23日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

ディズニーアンバサダーホテルのレストランでは2025年1月14日より、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」にちなんだスペシャルメニューが登場☆

「シェフ・ミッキー」でも、「ランチブッフェ」と「ディナーブッフェ」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ランチブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日6,200円/土日祝日6,400円

中人(7〜12才)平日3,500円/土日祝日3,700円

小人(4〜6才)平日2,300円/土日祝日2,500円

※3才以下は無料です。

提供時間帯:ランチ

お子様から大人まで楽しめる、バラエティ豊かな料理が並ぶ「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ランチブッフェ」

魚介やお肉を使った前菜から、「ツナとコーンのピザ」に「ローストビーフ」などの温かいお料理、そしてスウィーツまで、たくさんの種類のお料理を贅沢に堪能できます!

<メニューの一例>

コールドミートマグロのカルパッチョチキンとリンゴのサラダパスタサラダ アンチョヴィとポテト春菊とイタヤ貝のパスタベーコンとほうれん草のキッシュツナとコーンのピザ白身魚とカブのナージュローストビーフフルーツタルトクリームチーズムースグリーンアップルゼリードーナツとマシュマロ

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。

お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は80分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の60分後までです。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ディナーブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日7,100円/土日祝日7,300円

中人(7〜12才)平日4,100円/土日祝日4,300円

小人(4〜6才)平日2,900円/土日祝日3,100円

※3才以下は無料です。

提供時間帯:ディナー

ディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ディナーブッフェ」

ブッフェ台にはランチと同様に、華やかなお料理がたくさん並びます☆

<メニューの一例>

コールドミートマグロのカルパッチョチキンとリンゴのサラダライスサラダ(アメリカ産米)シーフードのトマトクリームパスタベーコンとほうれん草のキッシュ白身魚とカブのナージュハッシュドビーフローストビーフフルーツタルトクリームチーズムースグリーンアップルゼリードーナツとマシュマロ

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。

お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は90分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の60分後までです。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

マスカットジュース、ヨーグルト、ブルーライチーシロップ、グリーンパイナップルシロップ、グリーンアップルシロップ、バニラシロップ、チョコレートソース、ホイップクリーム、チョレート

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク」はランチとディナーの時間帯で提供。

マスカットジュース、ヨーグルトがベースの甘酸っぱいドリンクで、見た目もとっても爽やか!

さらに、ブルーライチーシロップやグリーンパイナップルシロップ、グリーンアップルシロップやバニラシロップが加わり、南国気分も味わえます。

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク」には、オリジナルコースターが付きます。

コースターには、カラフルなコスチュームを着た「ミッキーマウス」に、キャンディーやアイシングクッキーなどのアートが描かれています☆

パステル調の淡い色合いのポップなデザインで、下部には「シェフ・ミッキー」のロゴも。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の世界観を楽しめる「ブッフェ」に、オリジナルコースター付きの「スペシャルドリンク」

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

