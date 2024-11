東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

東京ディズニーランドホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューを紹介しています。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2025年2月1日 〜 2025年3月31日

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

東京ディズニーランドでは、2025年1月15日から2025年3月16日までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2025年2月1日 〜 2025年3月31日の期間、カラフルで可愛い「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します☆

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”アフタヌーンティーセット

© Disney

価格:6,000円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ

サンドウィッチ&オードヴル・ストロベリームース グラノーラのアクセント・甘海老とアンディーヴのマリネ 苺のジュレ添え・とちおとめとミックスベリーのフルーツサンド・紅ほっぺとマスカルポーネのタルトレット・ポークリエット カンバーランドソース・彩り野菜のバーニャカウダ・苺のガスパチョスコーン&デニッシュ・ストロベリースコーン・ストロベリーデニッシュデザート・スカイベリーとキウイのレモンパイ・ホワイトストロベリーマカロン・あまおうゼリーとストロベリーコンポート・ストロベリーアイスとルバーブコンフィテュールコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。・同じ種類のみおかわり無料です。(種類を変更する場合は別途料金が発生します。)

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は120分となります。

3段になったティースタンドで提供される「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”アフタヌーンティーセット」

アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢に楽しめます!

そしてそれぞれのプレートには、苺を使ったお料理が並び、見た目もとってもかわいい☆

様々な品種の苺が使われているのもポイントです。

デザートプレートには、「ヴァネロペ」のアートがあしらわれ、カラフルなコスチューム姿の「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の姿も。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド” パスタセット

© Disney

価格:6,500円

提供時間帯:ディナー&カクテル

アペタイザーメドレー・甘海老のタルタル オリーヴのアクセント・フロマージュブランのディップ エストラゴン風味・鴨肉のローストとアンディーヴのサラダ・サルシッチャとマッシュルームのキッシュ・スモークサーモンとキュウリのテリーヌ百合根と紅ズワイ蟹のスープカブとゴルゴンゾーラのニョッキ または スパゲッティ 彩り野菜のトマトソース または スパゲッティ ボロネーゼ季節フルーツのトライフル チョコミントアイス

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は120分となります。

ディナー&カクテルの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド” パスタセット」

アペタイザーのプレートには、魚介やお肉を使用した前菜の数々が並んでいます。

またメインは「カブとゴルゴンゾーラのニョッキ」と「スパゲッティ 彩り野菜のトマトソース」、「スパゲッティ ボロネーゼ」の3種類からお好みで選べるのもうれしい◎

デザートは断面が美しいトライフル。

苺やキウイなどの季節のフルーツが使われ、トッピングされたチョコミントが爽やかなアクセントになっています!

「ヴァネロペ」のアートも大きくて、インパクトたっぷり☆

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格:各1,500円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「スペシャルドリンク」は2種類です!

〜スウィーツ・ポップ・パルズ〜(画像左)

アイスティー、ミルク、ブルーシロップ、ストロベリーホイップクリーム、チェリー、チョコレート、グミ、シュガー

〜スウィートハート・チョコレート〜(画像右)

ミルク、ホワイトチョコレートシロップ、白桃ソース、ストロベリーシロップ、ココア、ホイップクリーム、プレッツェル、シュガー

「スウィーツ・ポップ・パルズ」は、アイスティーやミルクがベースの濃厚なドリンクで、ストロベリーホイップクリームやチェリー、チョコレートにグミ、シュガーとトッピングも賑やか☆

それから「スウィートハート・チョコレート」は、ピンクと茶色の層が可愛らしく、ホイップクリームとプレッツェルで「ミッキーマウス」の耳を再現しています。

どちらもイベントの世界観を表現したカラフルでポップなドリンクです!

「アフタヌーンティーセット」から「パスタセット」に「スペシャルドリンク」まで、どのメニューもこだわりがたっぷり。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

