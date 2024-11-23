¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¡ª¡ª¡×IQ140à¥á¥ó¥µ²ñ°÷¥°¥é¥É¥ëá¤Î¡ÖÊÑ·Á¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ó¡©¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆü²¼Éô¤Û¤¿¤ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æü²¼Éô¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç2Ëç½Å¤ÍÃå¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖÊÑ·Á¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖºÇ¹â¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡ÖÇË²õÎÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤Î¾Þ»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡IQ¡ÊÃÎÇ½»Ø¿ô¡Ë140¤ò¸Ø¤êÁ´¿Í¸ý¤Î¾å°Ì2¡ó¤ÎIQ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤À¤±¤¬Æþ²ñ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥á¥ó¥µ¡×²ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤ëÆü²¼Éô¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ´Á»ú¸¡Äê1µé¤ä1µé¾®·¿Á¥ÇõÌÈµö¡¢¥¬¥¹ÍÏÀÜ¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ê¤ÉÁ´Éô¤Ç43¤Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ°Û¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£