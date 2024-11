乃木坂46・賀喜遥香が女性アイドルや俳優、声優たちをハイクオリティーのグラビア&ロングインタビューで紹介するエンタメ誌『B.L.T.2025年1月号』(28日発売、東京ニュース通信社)の表紙・巻頭に登場する。12月11日にに37thシングル「歩道橋」をリリースする乃木坂46から賀喜遥香が登場。賀喜が『B.L.T.』の表紙にソロで登場するのは、約1年半ぶりの4度目となる。表紙カットも公開。今回の表紙には、モッズコート姿で流木に座る姿が印象的なカットを採用。陽も落ちて強さがありながらもどこか切なさも感じさせるカットが表紙となった。そして、今号の見どころは1万字に及ぶロングインタビュー。「この1年で自分に優しくなれた」「自分の感情に素直でいるのが自分らしいってことなんだろうなって。今の私が一番私らしいです」と現在の心境を告白。昨年の表紙登場から現在までの心境の変化を深く掘り下げていった。さらに、リリースを控える新曲「歩道橋」についても、「フォーメーションを見た時、不安がなくなった気がした」と語るなど、賀喜から見た乃木坂46というグループの“今”にもフォーカスを当てる。

さらに、グループでの活躍はもちろん、ソロでは女性誌の専属モデルも務める金川紗耶が登場。そのスタイルやビジュアルからクールな姿を撮影する印象が強い金川だが、今回は金川の持つ人当たりの良さを切り取るべく、個性的な遊具がそろうアスレチック施設などで撮影。笑っている姿をふんだんに採用し、自然体な姿を収めていく。毎回テーマを変えて乃木坂46の5期生をソロで撮り下ろす連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」に五百城茉央が登場。自身が出演する冠番組やグループのYouTubeチャンネルで、ギターでの弾き語りを披露している五百城を今回は、「オルタナティブ」をテーマに撮影。あえて未経験のベースを持ってもらいながら、ライブハウスやレコードショップなどでロックな姿を切り取る。また、2回目となる46問46答アンケートにも注目だ。発売中の10thシングル「I want tomorrow to come」の活動を持って櫻坂46からの卒業を発表した上村莉菜と齋藤冬優花がペアでグラビアに登場。ノスタルジックな雰囲気漂う廃校をロケーションに、体育館やグラウンド、さらには近くの川辺で一緒に水切りをするなど、飾らない姿の2人を撮影した。さらに、対談インタビューでは、9年間に及ぶ2人のアイドル人生を語り合っている。11月13日に4thシングル「好きすぎてUp and down」をリリースした僕が見たかった青空よりから安納蒼衣と工藤唯愛 がペアで登場。“秋の遠足”をテーマに、大自然の中で食べて、遊んで、楽しい時間を過ごしている2人をカメラに収めた。NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』、『スカーレット』、『ちむどんどん』の3作品に出演経験があり、11月28日から配信スタートするドラマシリーズと12月20日から公開の映画『【推しの子】』への出演も控える、まだ弱冠13歳の逸材・稲垣来泉が『B.L.T.』に初登場。8Pに及ぶグラビアページで、その表現力の高さを遺憾なく発揮する。22年、23年と好評だったLiella!ソログラビア企画を今年も実施中。「3年目はもっと近くに!キラキラ輝く11人に最接近!」をテーマに、これまで以上にパーソナルに迫る連載で、第9回目は鬼塚夏美役・絵森彩が登場。商店街で食べ歩きをする姿のほか、室内でまったりしている様子など、その街で一緒に過ごしているようなイメージで撮影を行った。ライブ写真が可愛すぎるとSNSを中心に話題を集める、あまいものつめあわせの中川心が水着グラビアで『B.L.T.』初登場。普段は“イイトコドリ”をはじめとして3グループを兼任してかわいらしい姿でライブに臨んでいる中川の大人っぽい姿を今回は切り取っていく。アイドルユニット963としても活動し、『ミスマガジン2021』読者特別賞も受賞した辻優衣が水着グラビアで登場。自然豊かな温泉宿をロケーションに、その抜群のスタイルを遺憾なく発揮する。