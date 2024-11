舞台『ワールドトリガー the Stage』ガロプラ迎撃編が、出演者の体調不良で、本日23日13時からの公演が、直前で中止になったことが、公式サイトにて発表された。サイトでは「平素より「ワールドトリガー the Stage」を応援いただき誠にありがとうございます。公演直前の発表となり、誠に申し訳ございませんが、『ワールドトリガー the Stage」ガロプラ迎撃編 につきまして出演者の体調不良のため、本日11月23日(土)13:00公演を中止させていただきます」と報告。

「公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様にはご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、また直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。今後の対応については「対象公演のチケットをお持ちのお客様には、チケット代金の払い戻しを実施させていただきます。払い戻し方法につきましては、全公演終了後に公式HPにてご案内いたします。チケットは払い戻し手続きに必要となりますので、紛失されないよう大切に保管ください。なお、本日18:00公演の開催につきましては、15:00までに公式SNSにて改めてご案内いたします。何卒ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。『ワールドトリガー』は、「近界民(ネイバー)」と呼ばれる異世界からの来訪者・空閑遊真と、近界民の侵略に対抗する界境防衛機関「ボーダー」の隊員・三雲修が、未知なるモノとの接触や戦いを通して成長していく姿を描いたSFアクション。原作漫画が『週刊少年ジャンプ』にて2013年2月より連載がスタートし、18年12月より『ジャンプSQ.』へ移籍連載。テレビアニメ化もされ、舞台公演も人気となっている。