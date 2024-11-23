¥×¥ê¥¥å¥¢¤äÍÅÀº¡¦·°¤ÈËþ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥·¡¼¥ë¤Ë¡ª¡õ11·î25Æü¤Î¿©´á
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º½é´üºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ë¤Õ¤©¤ë¤á¡¼¤·¤ç¤ó ¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥·¡¼¥ë¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡×¤¬2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÎÌÈÎÅ¹¤Î¤ª²Û»ÒÇä¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ö¤Ë¤Õ¤©¤ë¤á¡¼¤·¤ç¤ó ¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥·¡¼¥ë¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡×¡õ11·î25Æü¤Î¿©´á¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü95ÅÀ¡Ë
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£
2004Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤«¤é¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë21ºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿±Ç²è¤â¿ôÂ¿¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¤¬ÅÁÀâ¤ÎÀï»Î¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¶¯Âç¤ÊÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ§¾ð¤äå«¡¢À®Ä¹¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ËèÇ¯¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¥Æ¡¼¥Þ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âºþ¿·¤·¤Æ·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÏÊ£¿ôºîÉÊ¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¶¦±é¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÌ¾Á°¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥°¥Ã¥º¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤Õ¤©¤ë¤á¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£»ö¶ÈÉô¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò2Æ¬¿È¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¥·¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¡×¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÍÑ¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥©¥ë¥á¡×¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤Õ¤©¤ë¤á¡¼¤·¤ç¤ó ¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥·¡¼¥ë¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¡Ö¤Ë¤Õ¤©¤ë¤á¡¼¤·¤ç¤ó¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Âè1ºî¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤«¤éÂè5ºî¡ØYes¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢5GoGo¡ª¡Ù¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤äÍÅÀº¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢Splash Star¡Ù¤ËÅ¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¸À¸Ëþ¤ÈÌ¸À¸·°¤â¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë11¼ï¡¢¥ì¥¢6¼ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¢5¼ï¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥ì¥¢2¼ï¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤ÎÁ´25¼ï¡£³ÆÌó5.2¡ß5.2¥»¥ó¥Á¡£
º£²ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥Ü¥¦¥Î¥Á¥«¥é¡Á¥ª¥È¥Ê¥×¥ê¥¥å¥¢'23¡Á¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÎòÂå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¿©´á¤âÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÎÌÈÎÅ¹¤Î¤ª²Û»ÒÇä¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹4¡×
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º ¥í¥¤¤ÈÎ¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤ÁÊÔ¡×
¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡×
¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼U ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡×
¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] Æ®¾¥À¥¤¥â¥¹¡×
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥³¥Ã¥È2¡×
¡Ö¥Á¥ç¥³¥µ¥× ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ ¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ ¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡£ÄÌ¾ï¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÀ®·¿¿§¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¸µ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅÉ¤ê¤ÎÇ»Ã¸¤äºÙÉô¤ÎÉÁ¤¹þ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢8¡ß8¥»¥ó¥Á¤ÎÇö¤¤ÀµÊý·Á·¿¥ß¥Ë¥±¡¼¥¹¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¡Ê¥Û¥Ã¥¯¡Ë¤¬2¥õ½ê¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂ°À½¥«¥é¥Ó¥Ê¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£³¨ÊÁ¤Ï·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î4¿Í¤È¥í¥´¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ä¡ä¡ä¡Ö¤Ë¤Õ¤©¤ë¤á¡¼¤·¤ç¤ó ¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥·¡¼¥ë¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡×¡õ11·î25Æü¤Î¿©´á¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü95ÅÀ¡Ë
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£
2004Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤«¤é¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë21ºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿±Ç²è¤â¿ôÂ¿¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¤¬ÅÁÀâ¤ÎÀï»Î¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¶¯Âç¤ÊÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ§¾ð¤äå«¡¢À®Ä¹¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ËèÇ¯¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¥Æ¡¼¥Þ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âºþ¿·¤·¤Æ·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÏÊ£¿ôºîÉÊ¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¶¦±é¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÌ¾Á°¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥°¥Ã¥º¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤Õ¤©¤ë¤á¡¼¤·¤ç¤ó ¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º ¥·¡¼¥ë¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¡Ö¤Ë¤Õ¤©¤ë¤á¡¼¤·¤ç¤ó¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Âè1ºî¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤«¤éÂè5ºî¡ØYes¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢5GoGo¡ª¡Ù¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤äÍÅÀº¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢Splash Star¡Ù¤ËÅ¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¸À¸Ëþ¤ÈÌ¸À¸·°¤â¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë11¼ï¡¢¥ì¥¢6¼ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¢5¼ï¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥ì¥¢2¼ï¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤ÎÁ´25¼ï¡£³ÆÌó5.2¡ß5.2¥»¥ó¥Á¡£
º£²ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥Ü¥¦¥Î¥Á¥«¥é¡Á¥ª¥È¥Ê¥×¥ê¥¥å¥¢'23¡Á¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÎòÂå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¿©´á¤âÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÎÌÈÎÅ¹¤Î¤ª²Û»ÒÇä¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹4¡×
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º ¥í¥¤¤ÈÎ¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤ÁÊÔ¡×
¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡×
¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼U ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡×
¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] Æ®¾¥À¥¤¥â¥¹¡×
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥³¥Ã¥È2¡×
¡Ö¥Á¥ç¥³¥µ¥× ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ ¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ ¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡£ÄÌ¾ï¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÀ®·¿¿§¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¸µ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅÉ¤ê¤ÎÇ»Ã¸¤äºÙÉô¤ÎÉÁ¤¹þ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢8¡ß8¥»¥ó¥Á¤ÎÇö¤¤ÀµÊý·Á·¿¥ß¥Ë¥±¡¼¥¹¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¡Ê¥Û¥Ã¥¯¡Ë¤¬2¥õ½ê¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂ°À½¥«¥é¥Ó¥Ê¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£³¨ÊÁ¤Ï·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î4¿Í¤È¥í¥´¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó