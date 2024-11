チェルシーは新たなストライカー獲得を目指している。



サイモン・フィリップス氏によると、チェルシーはイプスウィッチ・タウンに所属する21歳FWリアム・デラップを新たなターゲットにしたという。



マンチェスター・シティの下部組織出身であるデラップはプレストン・ノースエンド、ハル・シティへのレンタル移籍を経て2024年7月にイプスウィッチに完全移籍。今季プレミアリーグ初挑戦のデラップだが、ここまではリーグ戦全11試合に出場し、6ゴール1アシストと大爆発。17位に沈むイプスウィッチの攻撃を牽引している。





Pace, power, skill, finish.



Liam Delap's second of the afternoon. #IPSAVL pic.twitter.com/HFT3jWSBmO