G大阪の９大会ぶり６度目の栄冠か、神戸の５大会ぶり２度目の優勝か。天皇杯決勝戦のスタメン発表！
104回目を数える天皇杯の決勝戦が11月23日に開催。ガンバ大阪とヴィッセル神戸が対戦する。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
■G大阪
GK
22一森 純
DF
２福岡将太
３半田 陸
４黒川圭介
20中谷進之介
MF
９山田康太
10倉田 秋
16鈴木徳真
17山下諒也
23ダワン
FW
13坂本一彩
控えメンバー）
GK
１東口順昭
MF
14福田湧矢
15岸本武流
27美藤 倫
47ファン・アラーノ
97ウェルトン
FW
11イッサム・ジェバリ
【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！
■神戸
GK
１前川黛也
DF
３マテウス・トゥーレル
４山川哲史
19初瀬 亮
24酒井高徳
MF
６扇原貴宏
７井手口陽介
11武藤嘉紀
18井出遥也
FW
９宮代大聖
10大迫勇也
控えメンバー）
GK
21新井章太
DF
15本多勇喜
23広瀬陸斗
MF
25鍬先祐弥
96山口 蛍
FW
22佐々木大樹
26ジェアン・パトリッキ
71年ぶりとなる関西勢対決。G大阪の９大会ぶり６度目の栄冠なるか、神戸が５大会ぶり２度目の優勝を果たすか。試合は国立競技場で14時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
■G大阪
GK
22一森 純
DF
２福岡将太
３半田 陸
４黒川圭介
20中谷進之介
MF
９山田康太
10倉田 秋
16鈴木徳真
17山下諒也
23ダワン
FW
13坂本一彩
控えメンバー）
GK
１東口順昭
MF
14福田湧矢
15岸本武流
27美藤 倫
47ファン・アラーノ
97ウェルトン
11イッサム・ジェバリ
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■神戸
GK
１前川黛也
DF
３マテウス・トゥーレル
４山川哲史
19初瀬 亮
24酒井高徳
MF
６扇原貴宏
７井手口陽介
11武藤嘉紀
18井出遥也
FW
９宮代大聖
10大迫勇也
控えメンバー）
GK
21新井章太
DF
15本多勇喜
23広瀬陸斗
MF
25鍬先祐弥
96山口 蛍
FW
22佐々木大樹
26ジェアン・パトリッキ
71年ぶりとなる関西勢対決。G大阪の９大会ぶり６度目の栄冠なるか、神戸が５大会ぶり２度目の優勝を果たすか。試合は国立競技場で14時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部