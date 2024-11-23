天皇杯決勝で先発するG大阪の中谷（左）と神戸の大迫（右）。写真：福冨倖希、永島裕基

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　104回目を数える天皇杯の決勝戦が11月23日に開催。ガンバ大阪とヴィッセル神戸が対戦する。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

■G大阪
GK
22一森　純

DF
２福岡将太
３半田　陸
４黒川圭介
20中谷進之介

MF
９山田康太
10倉田　秋
16鈴木徳真
17山下諒也
23ダワン

FW
13坂本一彩

控えメンバー）
GK
１東口順昭

MF
14福田湧矢
15岸本武流
27美藤　倫
47ファン・アラーノ
97ウェルトン

FW
11イッサム・ジェバリ
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■神戸
GK
１前川黛也

DF
３マテウス・トゥーレル
４山川哲史
19初瀬　亮
24酒井高徳

MF
６扇原貴宏
７井手口陽介
11武藤嘉紀
18井出遥也

FW
９宮代大聖
10大迫勇也

控えメンバー）
GK
21新井章太

DF
15本多勇喜
23広瀬陸斗

MF
25鍬先祐弥
96山口　蛍

FW
22佐々木大樹
26ジェアン・パトリッキ

　71年ぶりとなる関西勢対決。G大阪の９大会ぶり６度目の栄冠なるか、神戸が５大会ぶり２度目の優勝を果たすか。試合は国立競技場で14時にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 