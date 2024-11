熊本の人気タルト専門店が東京初出店！ 数量限定の華やかなクリスマスタルトの予約も開始（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は中目黒に、熊本で人気の「プリンセスタルト」が東京初出店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

プリンセスタルト 中目黒(東京・中目黒)

色とりどりのタルト 写真:お店から

2024年9月、中目黒駅から徒歩3分ほど歩いた目黒川沿いに、至高のフルーツタルトと紅茶が味わえる専門店「プリンセスタルト 中目黒」がオープンしました。東京で修業を積んだパティシエたちによる、パフェのような組み合わせのタルトで人気を博するタルト専門店「Princess Tart 熊本」の、東京初出店となります。お店に並ぶ一つひとつのタルトはそれぞれが主役で、見た目も味も華やかさを感じる、まさにプリンセスのような仕上がり。季節ごとに変わる旬のタルト10種類のほか、同じく中目黒にある人気カフェ「flour+water 中目黒」の18種類の紅茶も楽しめます。

ドライフラワーが素敵な店内 出典:miel_0さん

店内には天井からドライフラワーが飾られ、アンティークな家具が温かみを感じる居心地の良い雰囲気。特注したというショーケースもとてもお洒落で、タルトの美しさを引き立てています。

日差しが入る店内 出典:ゆっきょしさん

ガラス張りで明るい空間には、2名用のテーブルが5卓あり、くつろいでおいしいタルトや紅茶を味わえます。

栗かぼちゃとカカオのモンブランタルト 出典:manamin_1234さん

同店のタルトは、フルーツや使用する素材と製法一つひとつに工夫を凝らし、サクッとした生地にデコレーション素材が活きるよう丁寧に作り上げていて、カットの仕方や並べ方にもこだわりが詰まっています。この時期は「栗かぼちゃとカカオのモンブランタルト」や「洋梨とキャラメルナッツとダージリンのタルト」などがおすすめ。テーブルが秋らしく華やぎますよ。

プリンセスレモンタルト 出典:かぼちゃ 。さん

お店の名前が付いた看板メニュー「プリンセスレモンタルト」748円(税込)は、爽やかに仕上げたレモンカスタードにレモンのコンポートがのり、たっぷりのイタリアンメレンゲを香ばしく焼き上げています。ほどよいレモンの酸味と甘いメレンゲが絶妙なバランスで、爽やかでおいしいと評判です。

現在クリスマスタルトの予約も開始されていて、今年は「あまおう苺とホワイトチョコのタルト」5,000円がお目見え。マダガスカル産のバニラビーンズを贅沢に練りこんで焼き上げた生地に、たっぷりのあまおう苺がのった鮮やかなクリスマスリースのようなタルトは、クリスマスディナーを盛り上げること間違いなし! 数量限定のため、早めの予約がおすすめです。

ここでしか味わえない旬のフルーツいっぱいのおいしいタルトを食べて、プリンセス気分を楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

苺とイタリア産ピスタチオのナポレオンパイ 出典:ANDROIDさん

『店内は装飾がすごく優しいかんじの雰囲気になっていてドライフラワーが凄い可愛い



・温州みかん アールグレイティー 780円 税別

茶葉の香りとほろ甘い感じがとても優雅な気分になれました!



・プリンセスレモン 680yen 税別

このお店のシグネチャーメニューともいえる人気商品で、レモンのカスタードもほんっとほどよい甘さでさっくりとしたタルト生地ともトップのクリームもふわふわのレモン風味で幸せ これ1番好きかも



・2種の葡萄とタイム 780yen 税別

葡萄が2種類使われてるょ。秋が感じられてよきタイムが生地に入ってて香りが癒される



・焼き芋と黒胡麻のタルト

横から見ると綺麗焼き芋の甘みにしっとりとしたクリームにさくさくタルトにいい感じのハーモニー!!



・ほうじ茶とオレンジのティラミス

上品な味わいで、どんどん進んじゃうおいしさなの



・苺とイタリア産ピスタチオのナポレオンパイ

わぁい見た目も可愛い!ぶつぶのピスタチオもクリームも嬉しいパイ生地も旨し



・オレンジアールグレイ 680yen

みずみずしいオレンジがたっぷりと味わえる素敵なタルトでスポンジ生地には紅茶の茶葉も沢山でいい香り。すごく美味しかった



目黒川沿いだしお店がおしゃれだから通いたくなっちゃった☆優しい店員さん達素晴らしいですぅ』(ANDROIDさん)

洋梨とキャラメルナッツとダージリン 出典:はらぺこくうさん

『今回は洋梨とキャラメルナッツとダージリンにしました。洋梨も甘くて中の生地がしっとり。ダージリンの香りと下のサックサクの生地で食感も楽しくてすっごい美味しいです!!!



大きさはほどほど?アイスコーヒーとのセットでだいたい

1500円しないくらいです。ご褒美デザートもってこい〜!!!

テイクアウトも出来ます。今回はちょうどよく並ばず入店出来ましたが、

その直後には5組以上並んでいました。イートインスペースは5席分くらい。



友人はいちじくタルトにしていましたが、無花果もたっぷりのっていて、

ヨーグルトクリームなのでさっぱりめ。

ヨーグルトクリームが馴染んで真ん中の生地が洋梨のものよりしっとりしています。

あとアールグレイの香りがこっちの方が強い。すっごい美味しい。



通年割と置いてあるタルトと旬のフルーツで置いてあるタルトの種類は

変わるみたいなので、何度足を運んでも絶対楽しく目移りちゃいそうです。おすすめ。

また絶対行きたいです』(はらぺこくうさん)

<店舗情報>◆プリンセスタルト 中目黒住所 : 東京都目黒区上目黒1-26-1 中目黒アトラスタワーアネックス 1FTEL : 070-4038-3847

文:佐藤明日香

