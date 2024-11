ド軍が公式Xに笑顔の大谷&デコピンの2ショットを投稿

全米野球記者協会(BBWAA)が選出する最優秀選手(MVP)が21日(日本時間22日)に発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が満票で2年連続3度目となる受賞を果たした。一夜明け、ドジャースは公式X(旧ツイッター)に大谷とデコピンの“2ショット”を投稿した。

球団が投稿した1枚はデコピンの“ドアップ”写真。デコピンの顔を下からのアングルでとらえ、右目と鼻部分が大きく写っている。その後方で大谷が笑みを浮かべている。「おはようございます、私たちのMVPs」と綴り、犬の絵文字を添えている。

今季は大谷同様、今季はデコピンも“大活躍”。8月28日(同29日)の本拠地・オリオールズ戦では、捕手役の大谷にボールを送り届ける完璧な始球式を披露。11月1日(同2日)のパレードにも参加した。

MVPが発表された日には、球団公式Xで「MVP」(Most Valuable Pup)との文字にデコピンが大きく写る画像を投稿。「A round of a-paws for the Champ and now MVP, Decoy.」(チャンピオン、そしてMVPになったデコイに拍手を)と記していた。球団をも魅了したデコピン。来季はどんな活躍を見せるだろうか。(Full-Count編集部)