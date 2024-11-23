歌舞伎俳優の９代目市川團蔵（いちかわ・だんぞう＝本名・市川和雄）さんが、１１月１９日午前７時３６分に誤嚥性肺炎による敗血症性ショックで死去した。７３歳。葬儀、告別式は親族で執り行った。

１９５６年５月歌舞伎座「義経千本桜」の六代君で初代市川銀之助を名乗り初舞台。その後、２代目尾上松緑に師事する。８７年５月歌舞伎座「時今也桔梗旗揚」の武智光秀ほかで９代目市川團蔵を襲名。日本舞踊柏木流十代目宗家も兼ねた。

菊五郎劇団の重鎮として無くてはならない存在だった。劇団以外の芝居でも、先人を敬う生き方も含め、後輩の指針となる存在。堂々とした風格とよく通る声で「義経千本桜 大物浦」の武蔵坊弁慶、「毛抜」の八剣玄蕃、「髪結新三」の弥太五郎源七、「河内山」の北村大膳、「魚屋宗五郎」の父太兵衛など、荒事、実事、敵役から老け役までこなし、貫禄と滋味の深まった演技で舞台を盛り立てた。

国立劇場養成事業の歌舞伎俳優研修の講師も務めていた。最後の舞台は２４年５月歌舞伎座「四千両小判梅葉」隅の隠居。２０００年第十九回眞山青果賞奨励賞。祖父は８代目團蔵。屋号は三河屋。