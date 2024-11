ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中のさりげない刺繍がかわいさ満点な、ディズニーデザイン「おしりが隠れる丈のボアジップブルゾン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「おしりが隠れる丈のボアジップブルゾン」チップ&デール

© Disney

価格:8,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ファスナー、左右ポケット

裏地付き

生地:<カットソー>ポリエステル100%(ボア)、【裏地】<織物>ポリエステル100%(タフタ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのボアジップブルゾン。

丸みのあるコクーンシルエットがオシャレで、おしりが隠れる丈であたたか◎

ボリュームがあってゆったりと着れるのもうれしいポイントです。

両サイドのポケットには、「チップ」と「デール」の背中とお揃いの縞模様をデザインしています!

背中には「チップ」と「デール」の大きな刺繍も。

「チップ」と「デール」はお揃いの帽子とマフラーを身につけ、楽しそうに木の実を手にとっている愛らしい姿で、刺繍はボアと同系色なのでさりげないのも魅力的です。

表地はあたたかなシープ調ボア素材を使用。

裏地はすべりのよいタフタ素材で下にニットなども着やすく、フード裏はフリース素材でボリュームもたっぷり☆

ファスナーは閉めても開けてもOKです。

閉めた時と開けた時で雰囲気も変わって、よりコーディネートの幅が広がりそう◎

ふかふか柔らかな素材でも、「チップ&デール」らしを演出。

背中のさりげない刺繍が可愛さ満点な、ディズニーデザイン「おしりが隠れる丈のボアジップブルゾン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

