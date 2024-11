ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、寒い季節のお部屋にぴったりな、ディズニーデザイン「マイクロファイバー座布団・座椅子カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバー座布団・座椅子カバー」

© Disney

タイプと価格:【座布団カバー】2,190円(税込)、【長座布団カバー】2,790円(税込)、【座椅子カバー(小)】2,490円(税込)、【座椅子カバー(大)】2,990円(税込)

サイズ:【座布団カバー】約55×59cm用、【長座布団カバー】約60×110cm用、【座椅子カバー(小)】約50×103cm用、【座椅子カバー(大)】約55×125cm用

品質:ポリエステル100%

ファスナー式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

寒くなる季節にぴったりな、見た目にもぬくもり感のある座布団・座椅子カバー。

カバーを変えるだけでお部屋の雰囲気が一新します!

マイクロファイバー素材を使用しているので、肌触りもなめらか☆

デザインは「ミッキーモチーフ」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップし、それぞれ「座布団カバー」、「長座布団カバー」、「座椅子カバー(小)」、「座椅子カバー(大)」と4種類のサイズから選ぶことができます。

ミッキーモチーフ

© Disney

赤や青、白などのチェック柄がオシャレな「ミッキーモチーフ」デザインのカバー。

チェック柄の上には、様々な大きさのミッキーモチーフが散りばめられ、とっても賑やか!

© Disney

カラフルながら、全体的に落ち着いた色合いなのでインテリアにもしっくりと馴染みます。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

淡い色合いでナチュラルなテイストの「くまのプーさん」デザインのカバー。

一面、木やお花に囲まれた「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」の総柄に☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」はハニーポットを抱え、横には「ピグレット」がちょこんと座っています。

にっこりと優しい表情をした「くまのプーさん」と「ピグレット」の姿にほっこり。

© Disney

<素材アップ>

マイクロファイバー素材を使用。

あたたかく、なめらかな肌ざわりが魅力で、さらにネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うこともできます。

いつもの座布団や座椅子も秋冬仕様に衣替え!

寒い季節のお部屋にぴったりな、ディズニーデザイン「マイクロファイバー座布団・座椅子カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

