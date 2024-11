「Panzer of the Lake(湖に沈む戦車)」は、主に海外のインターネットで広まっているミーム画像です。この謎の画像の由来を解説するコメントが歴史系Q&Aサイト「History Stack Exchange」に投稿されています。sources - What is the origin of the lake tank image that has become a meme? - History Stack Exchange

https://history.stackexchange.com/questions/57033/what-is-the-origin-of-the-lake-tank-image-that-has-become-a-meme「湖に沈む戦車」の画像は以下。戦車が砲台を残して水中に沈んでおり、銃を持った人物が戦車を見つめています。画像の用例はこんな感じ。「おぉ、湖のパンツァーよ。お前の知恵を授けてくれ」という呼びかけに対して戦車が回答するという構成のものが多く出回っています。History Stack Exchangeにコメントを寄せたSchwern氏によると、画像は湖ではなくベルギーのワロン地域を流れるマース川で撮影されたものだとのこと。撮影地点の座標は「50.29092467073664, 4.893099128823844」です。別の角度から撮影された写真(左)とGoogleストリートビューの画像(右)を並べたものが以下。戦車はドイツ軍のもので、1940年5月13日に渡し船を利用してマース川を横切ろうとした際に落水したという記録が残っています。船に積載される戦車の写真が以下。落水後の周辺の写真も残っています。戦車は1941年まで水中に残され、橋の再建時に引き揚げられました。また、戦車の正体は、砲塔の形状や潜望鏡の有無などから「IV号戦車D型」だと推測できるそうです。なお、インターネット上には「湖に沈む戦車」のミーム画像ジェネレーターも複数公開されています。例えば以下のリンク先では、画像の上半分と下半分のテキストを自由にカスタムできます。Panzer of the lake Meme Generatorhttps://imageresizer.com/meme-generator/edit/panzer-of-the-lake