ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年11月15日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スカーレット・スパイダー” 」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スカーレット・スパイダー” 」

投入時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約18×17cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った躍動感あふれるフィギュア“ACT/CUT”シリーズから「スカーレット・スパイダー」が登場!

質感までこだわった衣装、スパイダーウェブで攻撃している躍動感のあるポーズが魅力です。

複雑に絡まり合うスパイダーウェブを巧みに操っています。

スーツ越しからもわかる、鍛え上げられたマッシブなボディもかっこいい!

真っ赤なスーツやその上に着ている袖なしのフーディ、ウェブシューターなど、装身具も繊細に表現されています。

どのアングルから見てもクールな、躍動感あふれる「スカーレット・スパイダー」のフィギュア。

「スパイダーマン」ファンなら、手に入れてお部屋に飾りたい「スパイダーマン」の1人です。

水色のフーディの胸元には、蜘蛛のシルエットがデザインされています。

いろいろな角度から眺めて観察したくなる、リアルな「スカーレット・スパイダー」のフィギュアです!

スパイダーウェブで攻撃する瞬間を切り取った、躍動感あふれる「スカーレット・スパイダー」のフィギュア。

「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スカーレット・スパイダー” 」は、全国のゲームセンターなどにて、2024年11月15日より順次投入予定です。

