ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2024年11月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年11月に登場するセガプライズの「ポケットモンスター」グッズは、ティッシュボックスカバー、蓋付マグカップの全2種類!

毎日の生活にポケモンたちが寄り添う日常雑貨がラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカティッシュボックスカバー 〜ルリリ/カヌチャン/アルクジラ〜

投入時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約25×12×15cm

種類:全3種(ルリリ・カヌチャン・アルクジラ)

お部屋をかわいらしく演出してくれる、人気のティッシュボックスカバーシリーズ!

2024年11月のラインナップは、パルデア地方のポケモンたちのアソートです。

反対側は、ルリリ・カヌチャン・アルクジラの名前とシルエットのシンプルな刺しゅうデザイン。

ビビッドな色使いにも注目のティッシュボックスカバーです☆

ポケットモンスター プラチナムザッカ蓋付マグカップ

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約11×9×9cm

種類:全4種(イーブイ&ニンフィア・シャワーズ&サンダース&ブースター・ブラッキー&エーフィ・リーフィア&グレイシア)

便利な蓋付きマグカップ。

イーブイ&フレンズと星をテーマにしたアートが使用されています。

雲母を使用した高級感のあるデザインです。

イーブイや、イーブイの進化系たちと星々の幻想的なイラストが楽しめます。

蓋付きなので、香りを逃さずにティーパックの紅茶を淹れられるほか、飲み物の温度も下がりにくくしてくれるなど、何かと便利!

星が描かれたデザインもおしゃれです。

ポケモンたちといっしょに毎日過ごせる、おうちに迎えたい日用雑貨が多数ラインナップ。

2024年11月より、全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イーブイたちやパルデア地方に住むポケモンたちのかわいい雑貨!セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ appeared first on Dtimes.