This is LASTの新曲「Strawberry」が11月27日にデジタルリリースされることが決定した。リリースに先駆けて、FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS -AFTERNOON EDITION-」(DJ樋口大喜)にてフル尺音源がラジオ初解禁される。「Strawberry」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『キミとオオカミくんには騙されない』最終回BGMとして使用され、放送後、楽曲の良さからリリース前にも関わらず、音源使用や動画がバイラルし始めていた。

「Strawberry」2024.11.27 リリースABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMhttps://ssm.lnk.to/Strawberry_T

ライブ・イベント情報

<This is LAST one man live Hall tour 2025>2025年3月1日(土) 大阪・オリックス劇場2025年3月20日(木・祝) 福岡・福岡国際会議場2025年3月22日(土) 宮城・電力ホール2025年4月5日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市⺠会館フォレストホール2025年4月20日(日) 北海道・札幌市教育文化会館2025年4月26日(土) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂詳細:https://thisislast.jp/news/detail/33176

2023年に「花束とオオカミちゃんには騙されない」の挿入歌に「#情とは」が起用され、現在ミュージックビデオが550万回再生突破、TikTokでも使用が増加し、サブスクでもチャートインするなどティーンを中心にThis is LASTへの楽曲への熱量が高まっている。現在29公演からなるZepp含む全国ワンマンライブツアー<This is LAST one man live tour“Scoop!”>を開催中で全公演完売。追加公演11/30 Zepp DiverCityでファイナルを迎える。さらに2025年春より自身最大規模となる全国6都市ホールワンマンツアー<This is LAST one man live Hall tour 2025>の開催も決定した。2024年の冬フェスを網羅する形で出演し、<COUNTDOWN JAPAN 24/25>では GALAXY STAGEのトリとして出演することも決定している。