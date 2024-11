¤³¤ÎÈþËÆ¤Ç40ºÐ!? ¡È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥Õ¥§¥¹¡É½Ð±é¤Î2NE1¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥À¥é¡¢ÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä¡ÚPHOTO¡Û

「思い切って全部脱ぐ」と宣言して“びしょ濡れフェス”に出演したガールズグループ2NE1のメンバー、パク・サンダラのスイムウェアSHOTが話題だ。

【写真】「全部脱ぐ」パク・サンダラの“びしょ濡れパフォ”

パク・サンダラは最近、自身のインスタグラムを更新。

「About last night. Thank you Manila」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、フィリピン・マニラで夜にプールを楽しむパク・サンダラが写っている。太陽の絵柄が入ったオレンジ色のスイムウェア姿で、ボリューム感のある美スタイルはさることながら、スラリと伸びる美脚もあらわになり、見た者の目を引く。

この投稿に、ファンからは「どんどん若くなってる…」「いつまでも美しい」「18歳かと思った」「キュートで魅力的」といったコメントが寄せられていた。

(写真=パク・サンダラInstagram)

なお、パク・サンダラが所属する2NE1は去る10月4〜6日、デビュー15周年記念コンサート「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK]」のソウル公演を開催。完全体として10年ぶりの公演だっただけに、G-DRAGONやBLACKPINKのジェニー、NewJeansなど、K-POP界の先輩後輩も駆け付けて話題となった。

2NE1のコンサートは日本でも開催され、11月29〜30日と12月1日に兵庫県の神戸ワールド記念ホール、12月13〜15日に東京都の有明アリーナで公演を行う予定だ。

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日生まれ。釜山で生まれ、フィリピンに移住すると、現地のタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月、ガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽活動だけでなく演技、ファッション、ビューティー、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月には1stミニアルバム『SANDARA PARK』でソロデビューも果たしている。