「ケロロ軍曹」と「サンリオキャラクターズ」がコラボ

「ケロロ軍曹」と「サンリオキャラクターズ」がコラボした新作グッズが2024年11月14日から順次発売中!大人気キャラクターによる同グッズは、ルミネエスト新宿(東京都新宿区)、アミュプラザ博多(福岡県福岡市)で期間限定で開催する「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」と、オンラインショップ「むにゅぐるみパティオ EC」の3カ所で購入できる。

「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズむにゅぐるみマスコット」(各1980円)

ケロロ✕けろけろけろっぴなど全部集めたくなっちゃう

アクリルキーホルダーは全部で10種類!

「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ トレーディングアクリルキーホルダー」(各880円)

ノートなどステーショナリーをコラボグッズで飾っちゃおう

くるりと回転するので縦横自由に使用可能

「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ トレーディングアクリルクリップ」(各440円)

「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ シリコンポーチ」(1430円)

「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ トレーディングダイカットステッカー」(各440円)

会場ではオリジナルの購入特典がもらえる

「ケロロ軍曹」とは、カエルをモチーフとした宇宙人・ケロロ軍曹が、日本のとあるファミリー・日向家に居候して巻き起こる日常と非日常を描いた、漫画家・吉崎観音のコメディ漫画。ケロロら登場キャラのかわいさも相まって人気が爆発、アニメ化や映画化もされるほど好評を博しているキャラクターだ。■どれもかわいくて迷う!キュートなコラボグッズを一挙紹介ケロロ小隊のフードをかぶった「むにゅぐるみマスコット」をはじめ、ポーチやキーホルダー、ステッカーなど、かわいさ満点のラインナップでどれも欲しくなる!■POP UP SHOPで購入するとノベルティをプレゼント!POP UP SHOP会場でのグッズ購入で、オリジナルのクリアしおりをランダムでプレゼント。種類は全5枚で、3000円以上の購入ごとに1枚進呈される。さらに4000円以上の購入で、紙ショッパー1枚がもらえるサービスも!POP UP SHOPは、2024年11月27日(水)まで開催中の東京会場、2024年11月30日(土)〜12月9日(月)開催の福岡会場、オンラインの「むにゅぐるみパティオ EC」にも登場。各ノベルティはなくなり次第終了するので、欲しい人は早めにチェックしよう!「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」【東京】・ルミネエスト新宿 B1階 新宿駅中央東改札外 青山フラワーマーケット前2024年11月14日〜11月27日(水)【福岡】アミュプラザ博多 AMU 4階 ハンズ側エスカレーター横2024年11月30日(土)〜12月9日(月)【WEBサイト】・むにゅぐるみパティオ EC2024年11月14日〜※営業時間は各施設の営業時間に準じます。詳細は各施設の公式HPでご確認ください。※営業時間の変更や臨時休業の可能性もありますので、ご了承ください。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。※入荷時期はアイテムによって異なります。※画像はすべてイメージです。(C)吉崎観音/KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652155