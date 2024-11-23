サッカー界で一時代を築いた世界と日本のスター選手が集う「ダイヤモンド・カップ・オブ・レジェンド」が27日にニッパツ三ツ沢球技場で行われる。

ACミランなどで活躍し、07年バロンドール（世界最優秀選手）に輝いた元ブラジル代表MFカカ氏（42）、さらに10年W杯や08年と12年欧州選手権優勝を支え、23年7月に現役を引退したばかりの元スペイン代表MFダビド・シルバ氏（38）らクラブや代表の一員として主要大会で頂点を極めた14人が「ワールド・レジェンズ」のメンバーとして参加を予定。対戦相手の「Jクラシック」にはJ1で3年連続得点王に輝いたFW大久保嘉人氏（42）や華麗なドリブルで日仏で活躍したMF松井大輔氏（43）、中盤でジーコジャパンを支えた福西崇史氏（48）らJリーグや日本代表で力を発揮した実力者が名を連ねている。

試合は前後半各40分で行われ、FODとフジテレビNEXTが生中継。前売り券は楽天チケット、ローソンチケット、ぴあ、イープラスなどで販売されている。

★出場予定選手（敬称略、変更の可能性あり）

＜ワールド・レジェンズ＞＝カカ（ブラジル）ミチェル・サルガド（スペイン）ロベール・ピレス（フランス）ハビエル・サビオラ（アルゼンチン）ダビド・トレゼゲ（フランス）マルコ・マテラッツィ（イタリア）フェルナンド・モリエンテス（スペイン）エステバン・カンビアッソ（アルゼンチン）リカルド・カルバーリョ（ポルトガル）クリスティアン・カランブー（フランス）エドガー・ダビッツ（オランダ）ジョアン・カプデビラ（スペイン）ダビド・シルバ（スペイン）

＜Jクラシック＞＝岩本輝雄、松井大輔、福西崇史、岡野雅行、名良橋晃、久保竜彦、李忠成、柏木陽介、中西哲生、坪井慶介、南雄太、佐藤勇人、田中隼磨、梁勇基、太田宏介、那須大亮、大久保嘉人、鈴木啓太、森岡隆三、大久保哲哉