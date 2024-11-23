来週の主な予定 補助終了で東京CPI伸び加速へ FOMC議事録とNZ政策金利 ブラックフライデー年末商戦本格化 来週の主な予定 補助終了で東京CPI伸び加速へ FOMC議事録とNZ政策金利 ブラックフライデー年末商戦本格化

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来週の主な予定 補助終了で東京CPI伸び加速へ FOMC議事録とNZ政策金利 ブラックフライデー年末商戦本格化



・FOMC議事録 11月会合ではインフレに関して「自信深めている」との文言削除し「進展した」と表現

・東京11月消費者物価 政府の電気ガス料金補助終了と円安進行でインフレ加速へ 日銀12月会合は「ライブ」に

・NZ中銀政策金利 2会合連続で50bp利下げ確実か、一部75bp予想 景気減速、失業率4年ぶり高水準、インフレ抑制

・週後半の感謝祭を前に米GDP改定とPCE価格指数、新規失業保険申請件数が発表される FRB要人発言はない



25日（月）

NZ小売売上高（第3四半期）

ロンバルデッリ英中銀副総裁、英中銀ウォッチャー会議出席

ディングラ英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議出席

レーンECBチーフエコノミスト、英中銀ウォッチャー会議出席

ナーゲル独連銀総裁、討論会出席

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、エコノミスト協会主催夕食会出席



26日（火）

月例経済報告（11月）

日本企業向けサービス価格指数（10月）

財務省国債市場特別参加者会合

日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

米FOMC議事録（11月6日-7日開催分）

ビルロワドガロー仏中銀総裁、仏健全性監督破綻処理機構（ACPR）会議出席

センテノ・ポルトガル中銀総裁、サルメント・ポルトガル財務大臣、講演

レーン・フィンランド中銀総裁、議会出席



27日（水）

NZ中銀政策金利、オアNZ中銀総裁記者会見

豪消費者物価指数（10月）

中国工業企業利益（10月）

米GDP改定値（第3四半期）

米個人所得支出（10月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（10月）

米新規失業保険申請件数（23日終了週）

レーンECBチーフエコノミスト、マクロ経済に関する会議出席



28日（木）

臨時国会召集

ドイツ消費者物価指数（11月）

ブロック豪中銀総裁、豪経済開発委員会（CEDA）年次会議出席

感謝祭祝日のため米株式・債券市場は休場



29日（金）

石破首相、所信表明演説

日本雇用統計（10月）

日本小売売上高（10月）

東京都消費者物価指数（11月）

ユーロ圏消費者物価指数（11月）

ECBユーロ圏消費者インフレ予想（10月）

カナダGDP（第3四半期）

英中銀金融行政委員会（FPC）議事録、金融安定報告

ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連邦銀行主催イベント出席

感謝祭翌日ブラックフライデー、米株式・債券市場は短縮取引



30日（土）

中国製造業PMI・非製造業PMI（11月）



12月1日（日）

南アフリカ、G20議長国に就任



※予定は変更することがあります

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