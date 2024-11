ドミノ・ピザは、2024年12月30日(月)から2025年1月12日(日)まで、スヌーピーとコラボした「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」を発売する。新年のピザパーティーやお祝いにもぴったりなこの豪華セットは、先着順・完全予約制で先着4万個の数量限定。応募は2024年11月23日(祝)10時よりスタートし、なくなり次第受付終了となるので、早めにチェックを。

ドミノ・ピザ、最大4万円相当おトクなクーポンブック付き「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」数量限定発売!

シンプルレンジのSサイズピザ2枚+サイドメニュー2品

ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM)コラボ オリジナルトートバッグ

最大4万円分相当おトクに買えるクーポンブック2025

激レア特典!100着限定「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) コラボデザインパーカー」

まず注目すべきは、なんと最大4万円相当もお得になるクーポンブックが付いてくること!これだけでも十分魅力的だが、さらにスヌーピーファンの心をくすぐる特典も満載。セットの内容を詳しくみていこう。■特典1:シンプルレンジのお好みのピザ2枚をチョイスシンプルレンジ(旧ハッピーレンジ)の中から好きなSサイズピザ2枚をチョイスできる。ロングセラー商品「ドミノ・デラックス」や不動の人気を誇る「マルゲリータ」など、好みのピザを楽しもう。アップグレード料金を追加して、他の種類のピザやサイズを選択してもOK。■特典2:サイドメニュー2品で満足度アップポテトフライや骨付きフライドチキン、ジューシーからあげなど、ピザと相性抜群のサイドメニューから2品選べる。こちらも少しのアップグレード料金で、他の種類のサイドメニューを選択可能。■特典3:スヌーピーのオリジナルトートバッグがもらえる!このセットの目玉とも言えるのが、ドミノ・ピザとスヌーピーのコラボレーションによるオリジナルトートバッグ。モノトーンの大人かわいいデザインと日常使いにぴったりのサイズ感で、お買い物や愛犬とのお散歩で大活躍しそう。■特典4:2025年もお得に!最大4万円相当のクーポンブック冒頭でも紹介した通り、最大4万円相当もお得になるクーポンブックが付いてくる。「毎月使える!ピザ全品50パーセントOFF」や「毎月使える!ピザBENTO 100円OFF」など、2025年6月末まで使えるクーポン7種が1冊に!​2025年もお得にドミノ・ピザを楽しもう。■運試し!100名に当たる激レアコラボパーカーさらに、クーポンブックにはランダムで100個だけ、激レア「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) コラボデザインパーカー」の当選券が同梱されている。この非売品のスウェットパーカーは、バックプリントに「Life is Better with Pizza(ピザがあれば人生はもっと素敵に)」というメッセージと、スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウンがピザと一緒に描かれた楽しいデザイン。このセットでしか手に入らない激レアパーカーなので、クーポンブックの細部まで要チェック!応募受付は2024年11月23日(祝)10時からスタート。専用ページから「お持ち帰り」もしくは「デリバリー」を選択し、注文する「受け取り店舗」を決めて申し込もう。購入・受け取り期間は2024年12月30日(月)から2025年1月12日(日)まで。価格はお持ち帰りの場合は4599円〜、デリバリーの場合4999円〜。最大4万円相当のクーポンブックが付いてくることを考えると、とてもお得な価格設定といえる。おいしいピザを楽しみながら、かわいいスヌーピーグッズをゲットできる、まさに一石二鳥のチャンス!さらに、クーポンブックがあれば、2025年も引き続きお得にドミノ・ピザを楽しめる。新年のパーティーや家族団らんの際に、「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」を囲んで楽しい時間を過ごすのはいかが?※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC