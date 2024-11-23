°æ¾å¾°Ìï¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤À¡×¡¡ºÆ¤Ó°æ¾å¾°ÌïÀï¤ò²óÁÛ¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡ÈËÜ²»¡É¡Ö¤¢¤ÎÂÎ½Å¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡×
°æ¾å¤Î¶¯ÂÇ¤òÁ°¤ËÄÀ¤ó¤À¥Õ¥ë¥È¥ó¡£(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¤¿¤Ã¤¿°ìÇÔ¡¢¤µ¤ì¤É°ìÇÔ¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°WBC¡õWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½Æ±µé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËµÊ¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¹õÀ±¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤µ²±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥È¥ó¤â¥¿¥¸¥¿¥¸ °æ¾å¾°Ìï¤¬À¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¾×·â¤ÎKO¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¤ËÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØCigar Talk¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°æ¾å¤È¤Î°ìÀï¤ò²ó¸Ü¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¬¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËËÉÀï°ìÊý¤Ç¡¢°æ¾å¤Î¡È°µ¾¡¡É¤È¸À¤¨¤ë»î¹çÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£½ª»Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÏÈèÏ«¤Î¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿8²ó¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Èº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÈïÃÆ¡£ÅÜÅó¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ËÎÏ¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¤ËÄÀ¤ß¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÆñ¹¶ÉÔÍî¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤¹¤ë²ù¤·¤¤ÇÔÀï¡£¤³¤Î°æ¾åÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÖÁÈÆâ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¡ÖÀï¤¦Ãæ¤Ç²¿¤¬ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡©¡×¤ÈÈÖÁÈMC¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö²¿¤«¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡© »×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀï¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Íî¤È¤»¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¡¢¤¢¤ÎÂÎ½Å¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¶¤ÎËÜ²»¤µ¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥¦¥Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡³¬µéÀ©¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬»ý¤ÄÆñ¤·¤µ¤òÀâ¤¯¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤êÍî¤È¤»¤ëÂÎ½Å¤ÈÀï¤¨¤ëÂÎ½Å¤Ï°ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡£¤¢¤Î³¬µé¤ËÄ¹¤¯Î±¤Þ¤ê²á¤®¤¿¤ó¤À¡×¤È¤âÅÇÏª¡£°æ¾åÀï°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï2²ó¤°¤é¤¤¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢21Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢12²óÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¾¡¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢°æ¾å¤ÎºÍ³Ð¤ò·Ú¤ó¤¸¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤â²¶¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç·ý¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ¨¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Îµ»½Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¼ÔÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯¤¤¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¶¯¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¸«¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¶¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î¶¯¤µ¤Ê¤ó¤À¡£PFP1°Ì¤ËÇ¼ÆÀ¤«¤Ã¤Æ¡© Åö¤¿¤êÁ°¤À¡£²¶¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡£1°Ì¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â2°Ì¤Ë¤ÏÆþ¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×
¡¡°æ¾å¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ºÎÌ¤¬°ì¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤«¤é¥Õ¥§¥¶¡¼¤ËÅ¾µé¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥²¥í¥¢¤È¤ÎÀ¤³¦Àï¤â·è¤Þ¤ê¡¢ºÆµ¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¤Î¤ê¤â½çÄ´¤À¡£
¡¡°æ¾å¤â¾ÍèÅª¤Ê¥Õ¥§¥¶¡¼Å¾µé¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È·ý¤ò¸ò¤ï¤¹Æü¤ÏË¬¤ì¤ë¤«¡£¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îº£¸å¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]