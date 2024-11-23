¡ÖÊ¸²½¤Ï¤¤¤«¤Ë¾ðÆ°¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡×¡¿¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡×¡¡Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ö³§Æ±¤¸¤Ç³§°ã¤¦¡×¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¤«¤é¡¡
¡¡Æ±Î½¤Ë¡Ö¸µµ¤?¡×¡ÖHow are you?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«¡©
¡¡¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯Å¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¸½ºß¥É¥¤¥Ä¤Î¸¦µæ½ê¤Ç¤³¤¦¤·¤¿º³»ö¡Ê¤µ¤¸¡Ë¤ËÆü¡¹Çº¤ßÃæ¤Î»ä¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÃø¼Ô¤ÎºßÊÆ»þ¤ÎÎà»÷ÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØÊ¸²½¤Ï¤¤¤«¤Ë¾ðÆ°¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ë²äÁ³¡Ê¤¬¤¼¤ó¡Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾ðÆ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê´î¤Ó¤äÈá¤·¤ß¡¢ÅÜ¤ê¡¢¶¦´¶¤Ê¤É¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬»ý¤ÄÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë´¶¤¸¡¢É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬°é¤Ã¤¿Ê¸²½¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¼Â¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÜ¤ê¤òÉ½¤¹¼Ô¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¹¥¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÍÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÅöÁª¤ä¾º¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¦¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤âÎ¨Ä¾¤Ë°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¤äÀ®½Ï¤Î¤·¤ë¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿¿¤Îå«¡×¤È¤·¤Æ¼Ò¸ò¼Îá¤è¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡£³ÆÊ¸²½·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤¾ðÆ°É½¸½¡×¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ø¥Ô¥¢¥Î¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢Ï·¤¤¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È²¿¤«¤ò¤¦¤Þ¤¯À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¼«Ê¬¡×¤È¤Î¼«Éé¤òÈë¤á¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ËÉº¤¦¸ÉÆÈ¤ÈÄü´Ñ¡Ê¤Æ¤¤¤«¤ó¡Ë¤Ï¡¢¾ðÆ°¤ÎÉáÊ×À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾×Æ°Åª¹ÔÆ°¤ËÁ´ÌÌÅª¶¦´¶¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ËÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ä¡¢¥ê¥Ò¥Æ¥ë¡¢¥°¡¼¥ë¥É¡¢¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ñ¤âÊ¸²½ÇØ·Ê¤â°Û¤Ê¤ë±ýÇ¯¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÄÌÄì¤¹¤ë°¥½¥¤ÈÄüÇ°¤Ë¿ÆÏÂÀ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ï»ä¤ÎÆüËÜ¿ÍÅª¶¦´¶¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡³§Æ±¤¸¤Ç³§°ã¤¦¡£¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÇÂ¾¼Ô¤Î¿¿¤ÎÍý²ò¤Ïº¤Æñ¡£³Ø½Ñ½ñ¤È¾®Àâ¤Î°Û¤Ê¤ëÆ»Íý¤È¡¢¶¦¤Ë»ä¾®ÀâÅª¤Ê¸ì¤ê¸ý¤«¤é¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ²¼¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤Ë¤âÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤í¤¦¤½¤ì¤é¤Î°Õ¼±¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Batja Mesquita¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¢¦Chiang-Sheng Kuo¡¡ÂæÏÑ¤Î·àºî²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢¾®Àâ²È¡£