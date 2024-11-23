※経済指標
【米国】
＊米製造業PMI（11月・速報）23:45
結果　48.8
予想　48.9　前回　48.5

＊米サービス業PMI（11月・速報）23:45
結果　57.0
予想　55.0　前回　55.0

＊米コンポジットPMI（11月・速報）23:45
結果　55.3
予想　54.3　前回　54.1

＊ミシガン大消費者信頼感指数（11月・確報値）0:00
結果　71.8
予想　73.9　速報　73.0

【カナダ】
＊小売売上高（9月）22:30
結果　0.4%
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)
結果　0.9%
予想　0.4%　前回　-0.8%（-0.7%から修正）（コア・前月比)

※発言・ニュース
＊ナーゲル独連銀総裁
・本日のドイツＰＭＩの数字は驚きではない。
・ドイツ経済が停滞しているという見方を裏付ける。
・今後数カ月で追加利下げがある公算。
・インフレを２％に戻すという正しい軌道に乗っている。
・インフレ目標は遅くとも２０２５年半ばまでに達成される。