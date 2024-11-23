ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米製造業PMI（11月・速報）23:45
結果 48.8
予想 48.9 前回 48.5
＊米サービス業PMI（11月・速報）23:45
結果 57.0
予想 55.0 前回 55.0
＊米コンポジットPMI（11月・速報）23:45
結果 55.3
予想 54.3 前回 54.1
＊ミシガン大消費者信頼感指数（11月・確報値）0:00
結果 71.8
予想 73.9 速報 73.0
【カナダ】
＊小売売上高（9月）22:30
結果 0.4%
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
結果 0.9%
予想 0.4% 前回 -0.8%（-0.7%から修正）（コア・前月比)
※発言・ニュース
＊ナーゲル独連銀総裁
・本日のドイツＰＭＩの数字は驚きではない。
・ドイツ経済が停滞しているという見方を裏付ける。
・今後数カ月で追加利下げがある公算。
・インフレを２％に戻すという正しい軌道に乗っている。
・インフレ目標は遅くとも２０２５年半ばまでに達成される。
【米国】
＊米製造業PMI（11月・速報）23:45
結果 48.8
予想 48.9 前回 48.5
＊米サービス業PMI（11月・速報）23:45
結果 57.0
予想 55.0 前回 55.0
＊米コンポジットPMI（11月・速報）23:45
結果 55.3
予想 54.3 前回 54.1
＊ミシガン大消費者信頼感指数（11月・確報値）0:00
結果 71.8
予想 73.9 速報 73.0
【カナダ】
＊小売売上高（9月）22:30
結果 0.4%
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
結果 0.9%
予想 0.4% 前回 -0.8%（-0.7%から修正）（コア・前月比)
※発言・ニュース
＊ナーゲル独連銀総裁
・本日のドイツＰＭＩの数字は驚きではない。
・ドイツ経済が停滞しているという見方を裏付ける。
・今後数カ月で追加利下げがある公算。
・インフレを２％に戻すという正しい軌道に乗っている。
・インフレ目標は遅くとも２０２５年半ばまでに達成される。