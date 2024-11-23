※経済指標

【米国】

＊米製造業PMI（11月・速報）23:45

結果 48.8

予想 48.9 前回 48.5



＊米サービス業PMI（11月・速報）23:45

結果 57.0

予想 55.0 前回 55.0



＊米コンポジットPMI（11月・速報）23:45

結果 55.3

予想 54.3 前回 54.1



＊ミシガン大消費者信頼感指数（11月・確報値）0:00

結果 71.8

予想 73.9 速報 73.0



【カナダ】

＊小売売上高（9月）22:30

結果 0.4%

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

結果 0.9%

予想 0.4% 前回 -0.8%（-0.7%から修正）（コア・前月比)



※発言・ニュース

＊ナーゲル独連銀総裁

・本日のドイツＰＭＩの数字は驚きではない。

・ドイツ経済が停滞しているという見方を裏付ける。

・今後数カ月で追加利下げがある公算。

・インフレを２％に戻すという正しい軌道に乗っている。

・インフレ目標は遅くとも２０２５年半ばまでに達成される。

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