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Mr. O¡ÇSullivan represented his company at the conference.
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The athletes represented their country at the Olympics.
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The union represents over 500 drivers.
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He represents Michigan's 2nd Congressional District.
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The rainbow colors represent diversity.
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What do the blue dots on the map represent?
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The play represents him as a ruthless king.
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The newspaper represented him and his party negatively.
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The decision represents a major shift in U.S. policy.
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