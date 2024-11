英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

represent

米亜法舛梁緲人・代表を務める

◆米亜法舛鮠歡Г垢襦⊆┐

(動)〜を描写する、描く

ぁ米亜法舛氾しい、(主語は)〜である

represent:「ほぼ同じものがある」というイメージ

representも非常に幅広く使われる動詞だ。ここでは特によく使われる意味を見ていこう。

屐舛梁緲人・代表を務める」は、弁護士が代理人を務めたり、会社の代表として会議に出席したりする場合の他、「日本代表として五輪に出場する」のような文脈でも使われる。

また「レインボーカラーは多様性を象徴している」のように◆屐舛鮠歡Г垢襦廚筺◆屬修遼椶枠爐魄人として描写している」のように「〜を描写する」という意味でも用いられる。

他にも「オンラインでの販売が、昨年の売上の40%に当たる」のようなぁ屐舛氾しい、〜である」という意味もある。

このようにrepresentには多くの意味があるが、これらは「(A≒A’のように)ほぼ同じものがそこにある」というイメージで捉えておくと分かりやすい。

「代理人を務める」とは組織や個人を代表することだが、当然ながら代理人と組織・個人は利害や考え方を共有しているのでイコールで結ぶことができる。

その他の意味でも「A≒A’(またはA=A’)」のイメージを持つのが見て取れるだろう。

このイメージを頭に入れたうえで、以下の例文を見てみよう。

〜の代理人・代表を務める

Mr. O’Sullivan represented his company at the conference.

オサリバン氏は社を代表してその会議に出席した

The athletes represented their country at the Olympics.

選手たちは五輪で自らの国を代表した

The union represents over 500 drivers.

その組合は500人以上の運転手を代表している

He represents Michigan's 2nd Congressional District.

彼はミシガン州第2下院選挙区選出の議員だ

◆ 「選挙区を代表する」から「〜選出の議員だ」の意味でも使う

〜を象徴する、示す

The rainbow colors represent diversity.

レインボーカラーは多様性を象徴している

What do the blue dots on the map represent?

地図上の青い点は何を示していますか?

〜を描写する、描く

The play represents him as a ruthless king.

その芝居は、彼を無慈悲な王として描いている

◆ の意味はdescribeやdepictに近く、主に「どんな風に描くのか」を表す語句とセットで用いる。特にrepresent A as B(AをBとして描く)という形で使うことが多い。これと関連してmisrepresent(〜を偽って表現する)を押さえておこう

The newspaper represented him and his party negatively.

その新聞は彼と彼の党を否定的に伝えた

〜と等しい、(主語は)〜である

Electric vehicles now represent half of our sales.

電気自動車は今やわが社の売上の半分に当たる

◆ い琉嫐ではbe equal to 〜(〜と等しい)、また下の例ではbe動詞に置き換え可能。いずれも「=」のイメージで捉えよう

The decision represents a major shift in U.S. policy.

その決定は米国の政策の大きな転換だ

