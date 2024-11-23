バイエルンvsアウクスブルク スタメン発表
[11.22 ブンデスリーガ第11節](アリアンツ・アレーナ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 23 S. Boey
DF 49 A. Aznou
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[アウクスブルク]
先発
GK 22 N. Labrović
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 31 ケベン・シュロッターベック
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 10 アルネ・マイアー
MF 11 マリウス・ボルフ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 19 フランク・オニェカ
FW 20 アレクシス・クロード・モーリス
FW 21 フィリップ・ティーツ
控え
GK 1 フィン・ダーメン
DF 3 マッズ・ペデルセン
DF 23 マクシミリアン・バウアー
DF 44 アンリ・クドッス
MF 16 ルベン・バルガス
MF 36 M. Kömür
FW 7 ユスフ・カバダイ
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 15 スティーヴ・ムニエ
監督
Jess Christian Thorup
※28:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 23 S. Boey
DF 49 A. Aznou
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[アウクスブルク]
先発
GK 22 N. Labrović
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 31 ケベン・シュロッターベック
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 10 アルネ・マイアー
MF 11 マリウス・ボルフ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 19 フランク・オニェカ
FW 20 アレクシス・クロード・モーリス
FW 21 フィリップ・ティーツ
控え
GK 1 フィン・ダーメン
DF 3 マッズ・ペデルセン
DF 23 マクシミリアン・バウアー
DF 44 アンリ・クドッス
MF 16 ルベン・バルガス
MF 36 M. Kömür
FW 7 ユスフ・カバダイ
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 15 スティーヴ・ムニエ
監督
Jess Christian Thorup
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります