[11.22 ブンデスリーガ第11節](アリアンツ・アレーナ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 23 S. Boey

DF 49 A. Aznou

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 10 レロイ・サネ

FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 25 トーマス・ミュラー

監督

ビンセント・コンパニ

[アウクスブルク]

先発

GK 22 N. Labrović

DF 5 クリスティアン・マツィマ

DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ

DF 31 ケベン・シュロッターベック

MF 8 エルビス・レジュベツァイ

MF 10 アルネ・マイアー

MF 11 マリウス・ボルフ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 19 フランク・オニェカ

FW 20 アレクシス・クロード・モーリス

FW 21 フィリップ・ティーツ

控え

GK 1 フィン・ダーメン

DF 3 マッズ・ペデルセン

DF 23 マクシミリアン・バウアー

DF 44 アンリ・クドッス

MF 16 ルベン・バルガス

MF 36 M. Kömür

FW 7 ユスフ・カバダイ

FW 9 サミュエル・エサンド

FW 15 スティーヴ・ムニエ

監督

Jess Christian Thorup

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります