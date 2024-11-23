＜個人投資家の予想＞ 11月23日 03時 ＜個人投資家の予想＞ 11月23日 03時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3739) コムシード 名証ネクスト

(2459) アウン 東証スタンダード

(4784) ＧＭＯ－ＡＰ 東証スタンダード

(6794) フォスター 東証プライム

(260A) オルツ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4499) スピー 東証スタンダード

(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム

(7201) 日産自 東証プライム

(6976) 太陽誘電 東証プライム

(9503) 関西電 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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