¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Ûº½Ä¹ÃÎµ±¡¡¶á¶·¥ê¥º¥à¾å¡¹¡ÖÆ±¤¸¥×¥í¥Ú¥é¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Æ°¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£°Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£Ã¥«¥Ã¥×¡×¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º½Ä¹ÃÎµ±¡Ê£²£µ¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£²£°£²£´Ç¯¸å´ü¤Ë£Á£±½é¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯Á°´ü¤Ï¾¡Î¨£¶¡¦£±£³¤È£Á£±¥Ü¡¼¥À¡¼£¶¡¦£±£¹¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÍèÇ¯£±·î¤«¤é¤Ï£Á£²¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£²ÁöÁ°¤ÎÊ¡²¬¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¡£Á°Áö¤ÎµÜÅç¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤âÍ¥½Ð¤È¡¢¥ê¥º¥à¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¡ÖÆ±¤¸¥×¥í¥Ú¥é¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Æ°¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡£µ£¸¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£²£²¡ó¡¢Í¥½Ð£±²ó¤È¼ÂÀÓ¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¡Öº£Àá¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¥é¤Î·Á¤ËÃ¡¤¤¤Æ¡¢¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç¤¨¤Ð¤½¤ÎÊÕ¤ê¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¹¥Ä´¤Ê¥Ú¥éÄ´À°¤ÇÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡ÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÄ¾Àþ´ó¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¿¡¼¥ó´ó¤ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Á°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤Ç¡¢£Á£±Éüµ¢¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£