【ユニコーン 純白なる夢の誓い】2025年8月 発売予定価格:39,600円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

クレーネルより、2025年8月に発売される1/7スケールフィギュア「ユニコーン 純白なる夢の誓い」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する空母のユニコーンを立体化したものだ。

今回は、ユニコーンのケッコン衣装である「純白なる夢の誓い」の公式イラストがモチーフになっている。純白の衣装に身を包んだ華やかな雰囲気と独特のポーズが印象的だったが、そのイメージを崩すことなくしっかりと再現されているところもポイントだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約250mmだ

白い素肌に少し赤らんだ頬、そして透き通るような紫の髪が印象的なこちらのユニコーン。この髪の部分にはクリアパーツが採用されており、独特な質感を実現している。また頭頂部には、アホ毛がかわいらしく飛び出している様子も表現され、オリジナルのイラストに描かれていた通りだ。

青い瞳をした大きな目は、細かい線で描き込まれたような繊細さがありこちらも素晴らしい。両耳には花の形をした銀のイヤリングが付けられているほか、髪をとめるアクセサリー類も色だけではなく形も含めてしっかりと作りこまれているのがわかる。

なんともいえない独特の表情をしたユニコーン

髪はやや透き通って見える

アホ毛の飛び出し方も元の絵と同じだ

ユニコーンが身に付けている衣装は、ツヤ感のあるパールカラーが基調となっており、ゴージャスな雰囲気だ。肩の辺りにはお揃いの衣装を着た「ゆーちゃん」の姿が見えるほか、赤いブーケを持ってお祝いしているような姿になっているところが面白い。

ゆーちゃんも同じ衣装でお祝い!?

白い素肌に純白の衣装がまぶしすぎる

衣装には花柄の刺繍が施されている

全体的にボリューム感のある見た目になっているにもかかわらず、ひとつひとつのパーツをじっくりと見たくなるような作り込みになっている。そのため、いつまでも眺めていたくなるような、不思議な魅力を持っている。

腕には天女の羽衣のような衣装が付けられている

足元のハイヒールには大きめの黒いリボンが付けられている

台座部分は大理石のような豪華な見た目だ

こちらの「ユニコーン 純白なる夢の誓い」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。写真で見るのと自分の目で実物を見るのとではイメージが異なる場合もあるので、気になる人はこの機会にお店に足を運んでみよう!

【フォトギャラリー】

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.