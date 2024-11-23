今日の歴史（１１月２３日）
１９２０年：中国とロシアで活動していた独立軍部隊を大韓独立軍団として統合改編
１９４５年：金九（キム・グ）主席ら臨時政府幹部１４人が中国から帰国
１９４６年：朝鮮共産党、朝鮮新民党、朝鮮人民党が合併し南朝鮮労働党を結成
１９６８年：ソウル・南大門市場の大規模火災で７７５店舗が焼失
１９８８年：全斗煥（チョン・ドゥファン）前大統領が在任中の不正に関し国民に謝罪
１９９８年：慶州で「第２の雁鴨池（臨海殿址の人工池）」と推定される統一新羅時代の大規模人工池の遺跡見つかる
２００７年：サムスングループの不正資金疑惑究明に向けた特別検察官導入法案が国会で可決
２０１０年：北朝鮮が黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）に近い延坪島とその近海に向け計１７０発余りの砲撃を加え、韓国の軍人２人と民間人２人が死亡
２０１６年：北朝鮮情報などを共有する軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）を日本と締結、即時発効
２０２１年：全斗煥元大統領が死去
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４５年：金九（キム・グ）主席ら臨時政府幹部１４人が中国から帰国
１９４６年：朝鮮共産党、朝鮮新民党、朝鮮人民党が合併し南朝鮮労働党を結成
１９６８年：ソウル・南大門市場の大規模火災で７７５店舗が焼失
１９８８年：全斗煥（チョン・ドゥファン）前大統領が在任中の不正に関し国民に謝罪
１９９８年：慶州で「第２の雁鴨池（臨海殿址の人工池）」と推定される統一新羅時代の大規模人工池の遺跡見つかる
２０１０年：北朝鮮が黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）に近い延坪島とその近海に向け計１７０発余りの砲撃を加え、韓国の軍人２人と民間人２人が死亡
２０１６年：北朝鮮情報などを共有する軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）を日本と締結、即時発効
２０２１年：全斗煥元大統領が死去
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