BOYNEXTDOORⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

HYBE傘下のレーベルKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループBOYNEXTDOORが22日、京セラドーム大阪で開催のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」に出演。「Favorite Dance Performance Group」を受賞し、「Nice Guy(MAMA Ver)」と「Earth, Wind & Fire」のパフォーマンスを行った。

【動画】BOYNEXTDOOR「2024 MAMA AWARDS REDCARPET」の模様

K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、 11月22日と23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、アメリカから日本につながるリレー配信を通じてオフラインを越えて全世界に生中継される。

最近、3rdミニアルバム「19.99」で韓国はもちろん、アメリカや日本などグローバルで自己最高の成績を見せ、アルバムと 音源ともに「キャリアハイ」の行進を続けているBOYNEXTDOOR。

授賞式ではステージパフォーマンスも行ったBOYNEXTDOOR。メンバーが登場するストーリー性のある映像から、1曲目「Nice Guy(MAMA Ver)」でスタート。車に乗ってアリーナから登場するメンバーも!

メインステージはパーティー会場のようなセットが組まれ、ゴージャスな雰囲気のなかパフォーマンス。京セラドームを盛りあげていく。そして、2曲目に届けたのは「Earth, Wind & Fire」。多くのダンサーと共に軽快なダンスと歌で魅了した。

「Favorite Dance Performance Group」を受賞したBOYNEXTDOORは、「全く予想していませんでした。この賞をいただけるように頑張ってくださった事務所のスタッフの皆さんに心から感謝しています。また、この賞をいただくのに最も重要な方々はやはりこの方達です。ONEDOORがいてくださったからこそ、大きなステージで受賞をすることができました。僕たちは音楽を愛する人間です。ずっと音楽を愛して成長する姿をお見せしていきたいと思います。僕たちを応援してくださっているZICOプロデューサー、多くのプロデューサーの皆さんありがとうございました」とコメント。

また、メンバーのWOONHAKの家族が京セラドーム大阪に来ているということで、「母と妹が来ています、僕を産んでくれてありがとうございます。愛しています」と感謝を伝えた。【「MAMA AWARDS」とは】

CJ ENM主催の「MAMA AWARDS」は1999年に第1回⽬の授賞式「Mnet映像⾳楽⼤賞」として開催。2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」に改称し、25年にわたってK-POPを牽引している授賞式。CJ ENMは、K-POPの影響⼒がアジアからグローバルに拡⼤するなどグローバル⾳楽市場の変化に合わせ、2022年より「MAMA AWARDS」にリブランディングと同時に歴代最⼤スケールを更新した。毎年、最⾼のアーティストが作り出す象徴的なシーンと歴代級の舞台技術⼒が⼀つになり、名実共代表的なグローバルK-POP授賞式として権威を保ち続けている。