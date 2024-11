UEFAネーションズリーグ準々決勝の対戦カードが決定…王者スペインはオランダ、イタリアとドイツが激突

UEFAネーションズリーグ(UNL)・準々決勝の組み合わせが22日に決定した。準々決勝はリーグAの各グループ上位2チームが進出し、首位のチームと2位のチームが対戦するレギュレーションで組み合わせ抽選会が行われた。対戦カードは以下の通り。■UNL準々決勝オランダ代表vsスペイン代表 (1)クロアチア代表vsフランス代表 (2)デンマーク代表vsポルトガル代表 (3)イタリア代表vsドイツ代表 (4)

■UNL準決勝(4)の勝者 vs (3)の勝者(1)の勝者 vs (2)の勝者準々決勝のファーストレグは2025年3月20日に、セカンドレグは3月23日に行われる。また、各リーグの昇降格プレーオフの対戦カードも決定した。対戦カードは以下の通り。◆リーグA vs リーグB プレーオフトルコ代表 vs ハンガリー代表ウクライナ代表 vs ベルギー代表オーストリア代表 vs セルビア代表ギリシャ代表 vs スコットランド代表◆リーグB vs リーグC プレーオフコソボ代表 vs アイスランド代表ブルガリア代表 vs アイルランド代表アルメニア代表 vs ジョージア代表スロバキア代表 vs スロベニア代表◆リーグC vs リーグD プレーオフジブラルタル代表 vs ラトビア代表マルタ代表 vs ルクセンブルク代表