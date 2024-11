TREASUREⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

TREASUREが22日、京セラドーム大阪で開催のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」に登壇。「FAVORITE GLOBAL PERFOMER MALE」を受賞した。

【動画】TREASURE(顔アップあり)『2024 MAMA AWARDS』 REDCARPETの模様

K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、 11月22日と23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、アメリカから日本につながるリレー配信を通じてオフラインを越えて全世界に生中継される。

5月にdigital single「KING KONG」を発売。8月13都市、計30回に及ぶ第2回アジアツアーで圧倒的なパフォーマンスを披露。「公演型アーティスト」としての真価を証明したTREASURE。

受賞について、「『MAMA』は4回目の出演となりますが、出演するたび、受賞できて光栄に思います。これはTREASURE MAKER皆さんのおかげだと思います。これからもTREASURE MAKERのみなさんのために素敵な音楽を続けていきたいと思います。カムバックも楽しみにしていてください」とコメント。

そして、大阪出身のアサヒは「こんなに素敵なメンバー、アーティストさん、ファンの方々と過ごせて感無量です」と伝えた。【「MAMA AWARDS」とは】

CJ ENM主催の「MAMA AWARDS」は1999年に第1回目の授賞式「Mnet映像音楽大賞」として開催。2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」に改称し、25年にわたってK-POPを牽引している授賞式。CJ ENMは、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなどグローバル音楽市場の変化に合わせ、2022年より「MAMA AWARDS」にリブランディングと同時に歴代最大スケールを更新した。毎年、最高のアーティストが作り出す象徴的なシーンと歴代級の舞台技術力が一つになり、名実共代表的なグローバルK-POP授賞式として権威を保ち続けている。(※情報の初出時、内容に誤りがございました。訂正してお詫びいたします)