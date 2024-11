欧州サッカー連盟(UEFA)は22日、UEFAネーションズリーグ(UNL)決勝トーナメントの組み合わせ抽選会を実施した。準々決勝は2025年3月20日に第1戦、同23日に第2戦が行われる。グループA4を首位通過した前回王者・ スペイン代表 は準々決勝でA3を2位通過したオランダ代表と対戦。熾烈なA2首位争いを制したフランス代表はクロアチア代表と対戦する。初代王者でA1を首位通過したポルトガル代表はA4を2位通過したデンマーク代表と激突。A3を首位通過したドイツ代表はA2を2位通過したイタリア代表と4強入りをかけて戦う。

各リーグの昇降格を争うプレーオフの対戦カードも決まった。ベルギー代表はリーグA残留をかけてウクライナ代表と対戦する。▽リーグA決勝トーナメント[準々決勝]第1戦(2025年3月20日)第2戦(2025年3月23日)[1]オランダ vs スペイン[2]クロアチア vs フランス[3]デンマーク vs ポルトガル[4]イタリア vs ドイツ[準決勝](2025年6月4,5日)[4]の勝者 vs [3]の勝者[1]の勝者 vs [2]の勝者[決勝&3位決定戦](2025年6月8日)▽リーグA/Bプレーオフ第1戦(2025年3月20日)第2戦(2025年3月23日)トルコ vs ハンガリーウクライナ vs ベルギーオーストリア vs セルビアギリシャ vs スコットランド▽リーグB/Cプレーオフ第1戦(2025年3月20日)第2戦(2025年3月23日)コソボ vs アイスランドブルガリア vs アイルランドアルメニア vs ジョージアスロバキア vs スロベニア▽リーグC/Dプレーオフ第1戦(2026年3月26日)第2戦(2026年3月31日)ジブラルタル vs ラトビアマルタ vs ルクセンブルク