aikoが8月30日に神奈川県茅ヶ崎市のサザンビーチちがさきにて開催した野外フリーライブ<Love Like Aloha vol.7>が、Netflixにて本日より配信スタートした。<Love Like Aloha>は2003年から不定期ながらも毎回8月30日を“約束の日”とし、回を重ねるごとに注目を集めているフリーライブだ。今回は6年ぶりの開催となった。配信スタートに伴い<Love Like Aloha vol.7>ライブ映像の中から、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』の主題歌「相思相愛」のライブ映像が公開された。海岸を埋め尽くす観客たち一人一人に歌いかけるaikoの姿を、この機会にご覧いただきたい。

配信情報

2024年11月22日(金)Netflixにて配信スタート

開催日時:2024年8月30日(金)18:00開演

会場:サザンビーチちがさき

<aiko Live Tour「Live Like Rock vol.10」>

2024年

10月3日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月4日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月11日(金) 【香川】festhalle 18:00/19:00

10月12日(土) 【香川】festhalle 16:30/17:30

10月25日(金) 【愛知】Zepp Nagoya 17:30/18:30

10月26日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 16:30/17:30

11月6日(水) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月7日(木) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月22日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

11月23日(土) 【大阪】Zeep Osaka Bayside 16:30/17:30

12月4日(水) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月5日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月11日(水) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

12月12日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00



2025年

1月12日(日) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月13日(月・祝) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月17日(金) 【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:00

1月18日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 16:30/17:30

1月24日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

1月25日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka 16:30/17:30

2月7日(金) 【新潟】NIIGATA LOTS 18:00/19:00

2月8日(土) 【新潟】NIIGATA LOTS 16:30/17:30

2月14日(金) 【愛知】Zeep Nagoya 17:30/18:30

2月15日(土) 【愛知】Zeep Nagoya 16:30/17:30

2月21日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

2月22日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

2月28日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月1日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

3月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30



チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり)

7,500円(税込)

