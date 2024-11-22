大森靖子、カウントダウンライブ開催決定
毎年恒例となっている大森靖子のカウントダウンライブが、新宿LOFTにて今年も開催される。
今年は＜復活♡大森靖子カウントダウンライブ2024-2025＞と題して開催。一緒に年越しができるライブは、2020年以来4年ぶりとなる。
なお、大森靖子シンガイアズ編成でのライブに加え、今年はZOCから荼緒あいみも出演することが決定。チケットは11月28日18時よりファンクラブ会員先行受付がスタートする。
＜復活♡大森靖子カウントダウンライブ2024-2025＞
会場：新宿LOFT(東京都新宿区歌舞伎町1-12-9 タテハナビルB2)
出演：大森靖子シンガイアズ / 荼緒あいみ （from ZOC）
・チケット券種（オールスタンディング / ドリンク代別）
VIPチケット：\10,000 ※宛名付チェキ（後日発送） ※FC会員限定
一般チケット：￥5,000
・FC会員限定チケット
受付期間：11月28日(金)18:00〜12月1日(日)23:59
https://seiko-gkn.com/
・一般販売
12月8日(日)〜
チケットぴあ：http://t.pia.jp/ Pコード：0570-02-9999
ローソンチケット：http://l-tike.com/ Lコード：0570-084-003
イープラス：http://eplus.jp
ロフト店頭：03-5272-0382
＜THIS IS JAPANESE GIRL TOUR＞
11月10日(日) 金沢EIGHT HALL
11月24日(日) GORILLA HALL OSAKA
11月30日(土) 福岡BEAT STATION ※SOLD OUT
12月1日 (日) 福岡BEAT STATION ※SOLD OUT
12月14日(土) 豊洲PIT
12月18日(水) 名古屋DIAMOND HALL
12月22日(日) 仙台RENSA
【バンドメンバー】
11/9(土)新潟、11/10(日)金沢
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
11/24(日)大阪
Key sugarbeans / Gt 畠山健嗣/ Ba えらめぐみ / Dr. 張替智広 / Cho. Per. 宇城茉世（MAPA）
11/30(土)、12/1(日)福岡
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
12/14(土)東京、12/18(水)名古屋、12/22(日)仙台
Key sugarbeans / Gt 設楽博臣 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
【チケット券種】
FC限定：アルティメットVIPチケット：\30,000
＊オールスタンディング / 1コーラスリクエスト曲スマホ動画撮影＆チェキ会 / サイン入り写ルンです1枚付 / 最優先入場
FC限定：VIP：￥10,000 ＊宛名入りチェキ付き(後日発送) / 優先入場
一般チケット：\5,000
学割チケット：\3,000 ＊要学生証提示
※全券種オールスタンディング / 税込 / ドリンク代別
【チケット販売スケジュール】
一般発売 [ 販売券種：一般 / 学割 ]
9/14(土)AM10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/oomoriseiko/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/oomoriseiko-hs/
ローソン：https://l-tike.com/oomoriseiko/
関連リンク
◆大森靖子 オフィシャルX
◆大森靖子 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆大森靖子 オフィシャルTikTok