毎年恒例となっている大森靖子のカウントダウンライブが、新宿LOFTにて今年も開催される。

今年は＜復活♡大森靖子カウントダウンライブ2024-2025＞と題して開催。一緒に年越しができるライブは、2020年以来4年ぶりとなる。

なお、大森靖子シンガイアズ編成でのライブに加え、今年はZOCから荼緒あいみも出演することが決定。チケットは11月28日18時よりファンクラブ会員先行受付がスタートする。

現在、大森靖子は四天王バンド編成で巡る＜THIS IS JAPANESE GIRL TOUR＞を開催中。チケットは現在一般チケットのほか、学割チケットも販売中だ。

＜復活♡大森靖子カウントダウンライブ2024-2025＞

日程：12/31(金) 開場 22:00 開演23:00
会場：新宿LOFT(東京都新宿区歌舞伎町1-12-9 タテハナビルB2)
出演：大森靖子シンガイアズ / 荼緒あいみ （from ZOC）

・チケット券種（オールスタンディング / ドリンク代別）
VIPチケット：\10,000 ※宛名付チェキ（後日発送） ※FC会員限定
一般チケット：￥5,000

・FC会員限定チケット
受付期間：11月28日(金)18:00〜12月1日(日)23:59
https://seiko-gkn.com/

・一般販売
12月8日(日)〜
チケットぴあ：http://t.pia.jp/ Pコード：0570-02-9999
ローソンチケット：http://l-tike.com/ Lコード：0570-084-003
イープラス：http://eplus.jp
ロフト店頭：03-5272-0382

＜THIS IS JAPANESE GIRL TOUR＞

11月9日 (土) 新潟GOLDEN PIGS RED
11月10日(日) 金沢EIGHT HALL
11月24日(日) GORILLA HALL OSAKA
11月30日(土) 福岡BEAT STATION ※SOLD OUT
12月1日 (日) 福岡BEAT STATION ※SOLD OUT
12月14日(土) 豊洲PIT
12月18日(水) 名古屋DIAMOND HALL
12月22日(日) 仙台RENSA

【バンドメンバー】
11/9(土)新潟、11/10(日)金沢
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）

11/24(日)大阪
Key sugarbeans / Gt 畠山健嗣/ Ba えらめぐみ / Dr. 張替智広 / Cho. Per. 宇城茉世（MAPA）

11/30(土)、12/1(日)福岡
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）

12/14(土)東京、12/18(水)名古屋、12/22(日)仙台
Key sugarbeans / Gt 設楽博臣 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）

【チケット券種】
FC限定：アルティメットVIPチケット：\30,000
＊オールスタンディング / 1コーラスリクエスト曲スマホ動画撮影＆チェキ会 / サイン入り写ルンです1枚付 / 最優先入場
FC限定：VIP：￥10,000 ＊宛名入りチェキ付き(後日発送) / 優先入場
一般チケット：\5,000
学割チケット：\3,000 ＊要学生証提示
※全券種オールスタンディング / 税込 / ドリンク代別

【チケット販売スケジュール】
一般発売 [ 販売券種：一般 / 学割 ]
9/14(土)AM10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/oomoriseiko/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/oomoriseiko-hs/
ローソン：https://l-tike.com/oomoriseiko/

関連リンク

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