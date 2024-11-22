±ºÏÂ¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡4Àï¤Ö¤ê¼ºÅÀ¤Ç1ÅÀº¹¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¡1¡½0¤«¤é¤ÎºÆ³«»î¹ç
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¡¡±ºÏÂ1¡½1ÀîºêF¡Ê2024Ç¯11·î22Æü¡¡ºë¶Ì¡Ë
¡¡8·î¤ËÍë±«¤Î¤¿¤áÁ°È¾½ªÎ»¸å¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÆ³«»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÀîºêF¤ÈÂÐÀï¤·1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¤Êý¤¬¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¤Ç1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¡½0¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¸åÈ¾10Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤º¡£45Ê¬´Ö¤Ç¸åÈ¾¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿FW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤é5¿Í¤òÂå¤¨¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂÐÀï»þ¤Ï¥Ú¥¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥âÁ°´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¡£Á°È¾¤È¸åÈ¾¤ÇÊÌ¤Î´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢ºÆ³«»þ¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤ÏJ¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£J1¤ÎºÆ³«»î¹ç¤Ï09Ç¯¤Î¼¯Åç¡½ÀîºêF°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê2ÎãÌÜ¡£1¡½0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿Å¸³«¤«¤é¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤³¤³3»î¹ç¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï10°Ì¤ËÉâ¾å¡£º£µ¨¤Ï2»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤½¤³¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£