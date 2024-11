MLB専門チャンネル『MLBネットワーク』が11月21日(日本時間11月22日)、公式Xアカウントを更新。ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平のナ・リーグMVP獲得について報じるとともに、その際に披露された“大谷ファミリー”のひとコマも動画で紹介し、ファンの間で話題となっている。

【映像】デコピンの様子がおかしくなる

同アカウントは、「2014 NL MVP Clayton Kershaw announces that Shohei Ohtani is this year's NL Most Valuable Player!」と紹介しつつ、大谷がMVP獲得を伝えられた際の動画を公開。その動画では、チームメイトのカーショウの口からMVP獲得を告げられた大谷夫妻が、嬉しそうな笑顔を見せて喜びを分かちあうなか、なぜかいきなりデコピンだけが逃げ出してしまい、大谷がなす術もなく「あ、あーあ…」と、その後ろ姿を見送るという、なんともほのぼのとした“大谷ファミリー”のひとコマが披露されることとなった。

こうした“大谷ファミリーのひとコマ”に、日米のファンも注目。ネット上の野球ファンからは「大谷さん聞いてないのウケるw」「デコピンwww」「デコピン可愛すぎw」「デコピンどんな顔?w」「大谷さんのあーあw」「素のリアクションが良いなw」「デコピンもMVP級の走りw」「興奮しすぎて制御不能」「デコピン盗塁成功」「幸せそのものの光景やんw」「カーショウかっけえ」「よかおめ!」といった様々な反響が巻き起こっている。(ABEMA『SPORTSチャンネル』)