【モーニング娘。′24を徹底解説】メンバープロフィール詳細や人気楽曲まで、魅力に迫る！

動画:モーニング娘。’24 - 恋愛レボリューション21 / THE FIRST TAKE

90年代後半を代表するヒットソング「LOVEマシーン」や、米津玄師が「KICK BACK」で歌詞やフレーズをサンプリングした「そうだ!We’re ALIVE」など、モーニング娘。はこれまで数多くの楽曲を発表してきた。そして現在まで、全シングル曲がオリコン週間ランキングトップ10を記録しているという。今年でデビュー27周年を迎え、現在は13名で活動を続けている彼女たち。常に「今のモーニング娘。が最高」を更新していく現在のメンバーの魅力や、今チェックするべき楽曲を解説していく。

■モーニング娘。’24とは? ヒストリーを紐解く

モーニング娘。’24(読み:モーニングムスメ トゥーフォー)

・メンバー:生田衣梨奈、石田亜佑美、小田さくら、野中美希、牧野真莉愛、羽賀朱音、横山玲奈、北川莉央、岡村ほまれ、山崎愛生(「崎」はたつさき)、櫻井梨央、井上春華、弓桁朱琴

・デビュー:1988年1月28日

・デビュー作品:シングル「モーニングコーヒー」

モーニング娘。’24は、1998年にメジャーデビューをした女性アイドルグループだ。

1997年9月、テレビ番組『ASAYAN』(テレビ東京)のオーディション企画『シャ乱Qロックヴォーカリストオーディション』が開催され、その落選者であった5名(中澤裕子、石黒彩、飯田圭織、安倍なつみ、福田明日香)によって「モーニング娘。」が結成された。インディーズCDシングル「愛の種」を5日間で5万枚売るという試練を超えて、「モーニングコーヒー」でメジャーデビューを果たした。

▼モーニング娘。 「愛の種」 (MV)

▼モーニング娘。 「モーニングコーヒー」 (MV)

その後もメンバーの卒業や加入を繰り返し、現在は、2023年に加入した17期生2名を含めた13名で活動している。2024年12月6日には、10期生でサブリーダーの石田亜佑美が卒業を予定している。

“モーニング娘。”というグループ名は、「モーニングセットのように“いろいろ付いてくる、盛りだくさん、お得感!”を意図した」としてプロデューサーであるつんく♂が命名した。グループ名の“。(句点)”は、当時『ASAYAN』でMCを務めていたナインティナインの矢部浩之が「あの“。”は要ります」と発言したことで、正式なユニット名の一部として定着したのだという。

モーニング娘。がユニット名の後ろに「’24」のように西暦の年号を入れるようになったのは、2014年1月1日以降だ。その理由について、つんく♂が自身のブログにて解説している。

長年愛されてきたユニット名の変更に、当初はファンからの戸惑いの声もあった。しかし、2024年現在までその年号は更新され続け、27年以上も多くの人に愛されるグループであり続けている。

■多彩な魅力!メンバープロフィール

生田衣梨奈(読み:いくたえりな)

10代目リーダー、9期メンバー

・ニックネーム: えりぽん、えり

・生年月日:1997年7月7日

・血液型:A型

・出身地:福岡県

・特技:ゴルフ、ハンドスプリング

・趣味:ドライバーで飛ばすこと!!(最高239ヤード)

・好きな音楽ジャンル:J-POP、レゲエ 、洋楽

・好きなスポーツ:ゴルフ、器械体操

・座右の銘:目立たないことには始まらない

・ハロー!プロジェクト加入:2011年1月2日(モーニング娘。加入日)

アクロバットもこなすしなやかな肉体の美しさと、“#えりぽんかわいい”のハッシュタグでおなじみの衰え知らずのビジュアルをあわせ持つ、モーニング娘。’24の10代目リーダー。自身の歌割りの少なさをネタにしていた時期もあったが、いまでは歌もダンスも安心して任せられる、頼れるリーダーになっている。

小学校3年生からゴルフを始め、ゴルフ関連のテレビ番組やコンペにも多数出演・出場。持ち前の明るさとコミュニケーション能力で、叶姉妹などコンペで出会った大物芸能人と仲良くなり、ツーショット写真をブログやSNSにアップしてファンを驚かせることもある。メンバーカラーは黄緑。

石田亜佑美(読み:いしだあゆみ)

サブリーダー、10期メンバー

・ニックネーム:だーいし、あゆみん

・生年月日:1997年1月7日

・血液型:O型

・出身地:宮城県

・特技:ダンス、振り返りのキレ

・趣味:スパイスカレー、キャンディクラッシュソーダ、基本何をするときもYouTubeを見てます

・好きな音楽ジャンル:J-POP

・好きなスポーツ:ダンス、ドッジボール

・座右の銘:一旦冷静に、日頃笑顔

・ハロー!プロジェクト加入:2011年9月29日(モーニング娘。加入日)

“モーニング娘。のダンスマシーン”と称されて、グループだけでなくハロプロ全体のダンスの中心的人物となっている。モーニング娘。初の東北出身メンバーで、加入前は東北楽天ゴールデンイーグルスのジュニアチアリーディングで活動していた。宮城県ではローカル番組『あらあらかしこ』(仙台放送)にレギュラーコーナーを持ち、地元の視聴者に親しまれている。

2024年12月6日のコンサートで卒業することが決まっていて、ラスト写真集『Profile.7』が10月21日に発売されたばかり。メンバーのいいところをいち早く見つけて声をかける、視野の広さと優しさを持っている。独特の視点や空気感をまとっていて、ファンからは“だーいし感”と言われる。メンバーカラーはロイヤルブルー。

小田さくら(読み:おださくら)

サブリーダー、11期メンバー

・ニックネーム:さくら、おださく

・生年月日:1999年3月12日

・血液型:A型

・出身地:神奈川県

・特技:フラダンス、エモーショナル童謡

・趣味:動画、舞台、アニメ鑑賞

・好きな音楽ジャンル:テクノポップ、VOCALOID

・好きなスポーツ:フィギュアスケート(観る専門)

・座右の銘:続ける

・ハロー!プロジェクト加入:2012年9月14日(モーニング娘。加入日)

「モーニング娘。11期 メンバー『スッピン歌姫』オーディション」に合格して加入した、モーニング娘。の歌の支柱となるメンバー。つんく♂も「モーニング 娘。活動20年間の歴史でベスト3に入る歌唱力を持つ」と評価していて、多くの楽曲でサビやフェイクを任されている。バースデーソロイベント『さくらのしらべ』では、彼女の歌声をたっぷりと堪能できることから、毎年多くのファンが開催を楽しみにしている。

石田とは“だーさく”コンビで絡むことがあり、ダンスの石田・歌の小田としてグループを牽引する存在だ。プライベートでは、保護猫を引き取る活動や、保護猫のためのミルクボランティアに参加。猫を愛して守るアイドルとしてインタビューを受けるなど、保護猫のリアルについても積極的に発信を続けている。メンバーカラーはラベンダー。

野中美希(読み:のなかみき)

12期メンバー

・ニックネーム:ちぇる(あめのチェルシーが好きなのが由来)、のなちゃん、のなえもん

・生年月日:1999年10月7日

・血液型:A型

・出身地:静岡県(幼少期:アラバマ州イリノイ州)

・特技:英会話、ピアノ(耳コピ)

・趣味:アメリカのニュースをチェックすること

・好きな音楽ジャンル:J-POP、クラシック(モーツァルト)、インスト

・好きなスポーツ:バスケ(NBA、Bリーグ鑑賞)

・座右の銘:優しく穏やかに

・ハロー!プロジェクト加入:2014年9月30日(モーニング娘。加入日)

アメリカ育ちの帰国子女で、日常的な英語を難なく話せるバイリンガル。2023年には、早稲田大学 人間科学部eスクール 人間環境学科を卒業している才女。卒論では『アイドルのブログ』について研究した。真面目な性格で、コツコツと歌唱力を鍛えて、現在はメインボーカルのひとりとしてもグループを支えている。

しっかりもののように見えてドジなところもあり、ペットボトルのキャップを締め忘れるのが直らないというエピソードを持っている。近年は筋トレにハマっていて、鍛えられた美しい腹筋は女性ファンからの憧れの的だ。メンバーカラーはパープル。

牧野真莉愛(読み:まきのまりあ)

12期メンバー

・ニックネーム:まりあ、らぶりん

・生年月日:2001年2月2日

・血液型:A型

・出身地 愛知県

・特技:バレエ、北海道日本ハムファイターズの応援

・趣味:プロ野球観戦

・好きな音楽ジャンル:演歌、ディズニー、J-POP、プロ野球球団歌、ファイターズ選手別応援歌

・好きなスポーツ:野球(観る事が好きです)

・座右の銘:克己心

・ハロー!プロジェクト加入:2014年9月30日(モーニング娘。加入日)

幼少期から野球に親しんでいて、北海道日本ハムファイターズの大ファン。忙しい活動の合間を縫って球場で野球観戦をしている姿が、よく目撃されたりブログやSNSにアップされたりしている。TBS『ラヴィット!』では、2022年、24年の2回、シーズンレギュラーとしてスタジオやロケに登場した。

整った顔立ちと長い手足で、ハロプロ研修生時代から変わらない元気でダイナミックなダンスを踊る。モーニング娘。のグラビアクイーンという一面もあり、これまで10冊のソロ写真集を発売。雑誌・少年誌のカバーも多数飾り、2025年2月にも新たな写真集発売が予定されている。メンバーカラーはピンク。

羽賀朱音(読み:はがあかね)

12期メンバー

・ニックネーム:あかねちん、はがちゃん、ねちん

・生年月日:2002年3月7日

・血液型:O型

・出身地:長野県

・特技:書道(7段)

・趣味:歌うこと、寝ること

・好きな音楽ジャンル:ハロー!プロジェクト曲ならなんでも好きです。

・好きなスポーツ:ゴルフ

・座右の銘:極めたい音楽の世界(The 摩天楼ショー より)

・ハロー!プロジェクト加入:2014年9月30日(モーニング娘。加入日)

牧野とともに、ハロプロ研修生から抜擢されてモーニング娘。に加入。長野県出身者として、『秘密のケンミンSHOW極』(日本テレビ系)に何度も出演している。研修生時代から、大人びた顔立ちの落ち着いた雰囲気と、おばけを怖がったり先輩に懐いたりという子どもらしい面のギャップを持っていた。

ハロプロ、モーニング娘。への愛情が人一倍強いメンバー。写真を撮るのが好きで、数台所有しているカメラで撮った“#ねちんふぃるむ”“#ねちんかめら”のハッシュタグで見られるメンバーの写真は、どれも羽賀の優しい視線とメンバーのリラックスした空気を感じられる。メンバーカラーはオレンジ。

横山玲奈(読み:よこやまれいな)

13期メンバー

・ニックネーム:よこやん、よっさん

・生年月日:2001年2月22日

・血液型:O型

・出身地:埼玉県

・特技:サックスを吹くこと

・趣味:サッカー観戦(浦和レッズ)

・好きな音楽ジャンル:J-POP

・好きなスポーツ:サッカー

・座右の銘:時間を大切に!

・ハロー!プロジェクト加入:2016年12月12日(モーニング娘。加入日)

先日芸能界引退を発表した元メンバー・加賀楓(2022年12月10日卒業)とともに、モーニング娘。に加入した13期生。弾けんばかりの明るい笑顔がチャームポイント。デビュー1年未満でMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』のアシスタントMCに抜擢され、お笑いモンスター・明石家さんまにも臆することなくトークを繰り広げている。

加入当時は、研修生経験も浅く素朴な女の子のイメージだったが、最近は髪色を頻繁に変えたり、インナーカラーで遊びを取り入れたりと、彼女なりのオシャレを楽しんでいる。後輩メンバーからは「お姉さんみたい」と言われる、グループの姉貴キャラ。メンバーカラーはゴールドイエロー。

北川莉央(読み:きたがわりお)

15期メンバー

・ニックネーム:おんちゃん

・生年月日:2004年3月16日

・血液型:O型

・出身地:東京都

・特技:英検3級、P検4級

・趣味:料理、ゴルフ(ベストスコアは98)

・好きな音楽ジャンル:J-POP(アイドル)

・好きなスポーツ:ゴルフ

・座右の銘 努力の分だけ女の子はかわいくなれる

・ハロー!プロジェクト加入:2019年6月22日(モーニング娘。加入日)

2019年におこなわれた『モーニング娘。’19 LOVEオーディション」の合格者。2020年にデビューし、その年の11月にはファースト写真集を発売している。その後も、毎年写真集を発売。歌の安定感に定評があるが、ビジュアル面でもエース格として期待されるメンバーだ。

加入当初から「将来自分はどうなりたいか」を考え続けていて、目標設定とそれに向かった試行錯誤を積み重ねてきた努力家タイプ。歌や表現力などコツコツと努力してきたことが、いま徐々に花開きはじめている。卒業メンバーの歌割を継承することも多く、これからのモーニング娘。の歌唱面を引っ張っていくメンバーのひとりだ。メンバーカラーはシーブルー。

岡村ほまれ(読み:おかむらほまれ)

15期メンバー

・ニックネーム:ほまちゃん、ほまたん

・生年月日:2005年5月9日

・血液型:A型

・出身地:東京都

・趣味:文具集め、カワイイ物集め

・好きな音楽ジャンル:J-POP全般

・好きなスポーツ:ダンス全般・水泳

・座右の銘:叱ってくれる人を持つことは大きな幸福である。

・ハロー!プロジェクト加入:2019年6月22日(モーニング娘。加入日)

9頭身のスタイルにベビーフェイス、かわいい歌声とパワフルなダンスのギャップを合わせ持つ15期メンバー。加入当初はまだまだ幼さが強かったが、今では髪も染めて見た目も性格もギャルっぽいと言われるようになった。同じ15期メンバーの山崎とは同学年の「ほまめい」コンビ。

文具愛が強く、専門雑誌『趣味の文具箱』に連載を持っていたり、春日井製菓『つぶグミ』の30周年を記念して結成されたハロプロ内シャッフルユニットGOODM!X(グッドミックス)に参加し、オリジナル楽曲「カモン・ミックス!」を配信リリースしたりと、グループ外の活動も広がりつつある。メンバーカラーはデイジー。

山崎愛生(読み:やまざきめい)

15期メンバー

・ニックネーム:めいち、パンダさん、ざきめい

・生年月日:2005年6月28日

・血液型:B型

・出身地:北海道

・特技:英検準2級

・趣味:パンダさんグッズ集め

・好きな音楽ジャンル:J-POP(アイドル)

・好きなスポーツ:マット運動、ダンス

・座右の銘:Keep on trying

・ハロー!プロジェクト加入:2019年6月22日(モーニング娘。加入日)

2016年に『ハロプロ研修生北海道(北研)』のスターティングメンバーとして、現在OCHA NORMAで活動している石栗奏美や、Juice=Juiceのメンバー・工藤由愛らとともに加入。その後、2019年に北川、岡村とともにモーニング娘。に加入が決まった。北研時代から「パンダさん好き」で、「パンダ」ではなく「パンダさん」と呼ぶことにこだわりを持っている。

研修生発表会では“歌唱賞”や“キャラクター賞”を受賞するほど活躍していて、当時から将来を期待されたメンバーだった。現在も、かわいらしい声質ながら力強いフェイクやソロパートを担当しており、堂々とした歌唱とキャラクター性に磨きをかけ続けている。メンバーカラーはブライトグリーン。

櫻井梨央(読み:さくらいりお)

16期メンバー

・ニックネーム:らいりー、りーちゃん

・生年月日:2005年11月11日

・血液型:O型

出身地 東京都

・趣味:アイドル研究、歌うこと、ピアノ、タイピング、どこでも寝られること

・好きな音楽ジャンル:J-POP

・好きなスポーツ:ドッジボール

・座右の銘:日々前進あるのみ

・ハロー!プロジェクト加入:2022年6月29日(モーニング娘。加入日)

2022年、モーニング娘。’22とJuice=Juiceの新メンバー合同オーディションに合格し、同期メンバーがいない1名での加入が発表された(Juice=Juiceには石山咲良、遠藤彩加里が合格)。メンバーからは、謙虚で真面目な性格で、社交性が高いと言われることが多い。ライブやMV、ブログの自撮りなどで多彩な表情を見せることに長けていて“表情管理”が注目されている。

地声を活かした中低音の歌声が、今後のモーニング娘。の楽曲でどう取り入れられていくのか楽しみなメンバー。表情管理の上手さをグラビアにも活かしていて、2024年12月24日には、写真集『natural-ly』の発売が予定されている。メンバーカラーはミルクティー。

井上春華(読み:いのうえはるか)

17期メンバー

・ニックネーム:はるさん

・生年月日:2006年5月6日

・血液型:A型

・出身地:京都府

・特技:書道7段、フィンランド民謡を歌うこと

・趣味:歌うこと

・好きな音楽ジャンル:J-POP

・好きなスポーツ:ソフトテニス

・座右の銘:落ち着く

・ハロー!プロジェクト加入:2023年5月23日(モーニング娘。加入日)

2023年の『モーニング娘。25周年記念 オーディション 明日を作るのは君』に合格し、17期メンバーとして加入。8月には、アルバム『モーニング娘。ベストセレクション ~The 25周年~』に収録された新曲「なんざんしょ そうざんしょ」でメジャーデビューを果たす。ハロプロのオーディションを4回受け、3回落ちても諦めない根性の持ち主。

自身のバースデーイベントでは、先輩メンバーの中澤裕子やシャ乱Qの曲、モーニング娘。の「ふるさと」などを歌い、その歌唱力でファンを驚かせた。将来の歌唱メンバーとして期待する声も多い。チョコミントアイスが大好きで、メンバーカラーはミントグリーン。

弓桁朱琴(読み:ゆみげたあこ)

17期メンバー

・ニックネーム:げったー、あこちゃん

・生年月日:2008年7月8日

・血液型:A型

・出身地:静岡県

・特技:バレエ、卵焼きを作ること、腕の関節を曲げられること

・趣味:アニメを観ること、写真を撮ること

・好きな音楽ジャンル:アニメソング

・好きなスポーツ:マット運動

・座右の銘:初志貫徹

・ハロー!プロジェクト加入:2023年5月23日(モーニング娘。加入日)

井上とともに17期メンバーとして加入した、グループの末っ子。グループの中で特徴的な低音の声は楽曲内でもよく目立ち、なくてはならない個性となっている。166cmの高身長で、ダンス映えする長い手足を持ち、粗削りながらもセンスを感じるダンスに、今後の成長への期待が集まっている。

チアリーディングを習っていた経験があり、2024年6月2日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催された北海道日本ハムファイターズ対横浜DeNAベイスターズ戦で披露した「きつねダンス」の動画や写真が「かわいい」「あの子は誰?」と話題になった。そのかわいさをぜひ一度は見てほしい。メンバーカラーはピュアレッド。

■ モーニング娘。’24の魅力とは?

◎圧倒的な歌唱力

「歌がうまいアイドルは?」という話題で必ず名前があがるのが、モーニング娘。メンバーの小田さくらだ。“歌姫”を冠するタイトルのオーディションで見出されただけあり、彼女のデビュー曲となった「Help me!!」でも堂々とソロパートを歌い上げている。小田や、歌唱力の高い元メンバーの田中れいな、佐藤優樹らに憧れるメンバーによって、モーニング娘。全体の歌唱力も上がり続けている。

▼モーニング娘。 「Help me!!」 (MV)

モーニング娘。の歌の要は、つんく♂が指導してきた“リズム”にある。2013年につんく♂が「リズムは人生だからね。リズム感の悪い奴は人生観も悪い」と言ったことは、ファンの間では有名だが、モーニング娘。の歴代メンバーたちはみんなリズムに悩み、リズムに努力し続けている。ピッチをとらえることで、聴く人の心に届く歌唱が実現しているのだ。

◎一糸乱れぬ!圧巻のダンス

2015年にテレビ番組『関ジャム 完全燃SHOW』(テレビ朝日系)でモーニング娘。の特集が組まれ、彼女たちの超高速フォーメーションダンスが紹介された。SUPER EIGHT(当時は「関ジャニ∞」)の安田・村上がフォーメーションダンスに挑戦し、その激しさと一糸乱れぬ統率された動きが話題となった。

フォーメーションダンスは、モーニング娘。の代名詞でありこだわりのひとつ。フォーメーションダンスに取り組むことで、個々のメンバーのダンススキルが向上し、レベルの高いパフォーマンスが叶っている。全体が揃ったフォーメーションダンスと、石田をはじめとしたスキルが高いメンバーのソロダンスとの緩急もまた、モーニング娘。のダンスの見どころになっている。

◎老若男女盛り上がるライブの魅力

“アイドルのコンサートは男性ファンばかり”というイメージも今は昔の話。モーニング娘。’24のライブは、性別や年齢を問わずさまざまな人に楽しまれている。ときには、会場の半分近くが女性なのではないかと感じることもあるほどだ。芸能界では、俳優の松岡茉優や芸人の柳原可奈子らがモーニング娘。好きを公言している。

前述の激しいダンスを踊りながらの生歌唱は、ライブで見ると迫力たっぷり。近年では『ROCK IN JAPAN FES.』や『JAPAN JAM』などの音楽フェスにも参加していて、MCを削ってでもたくさんの曲を届けようとする姿に、見る人々を驚かせ、感動させた。彼女たちのパワフルさに元気をもらえて、何度でもライブに行きたいと感じさせてくれる。

■『THE FIRST TAKE』での「恋愛レボリューション21」

2000年12月13日に発売された、モーニング娘。11枚目のシングル『恋愛レボリューション21』は、彼女たちを代表する曲のひとつだ。MVの冒頭では、当時のエース格メンバーである安倍なつみや後藤真希がセンターとして立ち、新メンバーとして加入したばかりの4期生(石川梨華、吉澤ひとみ、辻希美、加護亜依)も参加している。

“タタタッタ!”とキレのよいドラムと、多くのハロプロ楽曲に収録されているU.M.E.D.Yのラップではじまるこの「恋愛レボリューション21」。2014年には、編曲バージョンの「恋愛レボリューション21 (updated)」を、道重さゆみ、鞘師里保らが率いるモーニング娘。’14が発表していて、こちらのバージョンでもラップが活かされている。さらに、2023年発売のアルバム『モーニング娘。ベストセレクション ~The 25周年~』には、「恋愛レボリュ-ション21 (updated 23 Ver.)」が収録されている。まさに、時代を超えて歌い継がれる名曲だ。

耳や記憶に残る“超超超 いい感じ”という歌詞の繰り返し。“紙コップ”“自転車”“腹へった”という個人的な話題から、“地球”“この星は美しい”と宇宙規模に展開していく歌詞には、愛と平和を歌に乗せてきた“モーニング娘。らしさ”が感じられる。

▼モーニング娘。 「恋愛レボリューション21」 (MV)

『THE FIRST TAKE』では、この『恋愛レボリューション21』をモーニング娘。’24が歌う。『THE FIRST TAKE』と聞いてイメージするのは、マイクやポップガードの前に立って歌うアーティストの姿だが、モーニング娘。は歌って踊れるパフォーマンス集団。この企画でも、一人ひとりがマイクを手に持ち、画面狭しとフォーメーション移動をして歌い上げる。

曲は、原曲からアレンジされたupdatedバージョン。メンバーの歌声はもちろん、2000年バージョンとの編曲の違いも聴き比べて楽しみたい。

▼恋愛レボリューション21 -モーニング娘。’24 / THE FIRST TAKE

■モーニング娘。’24の音楽をもっと!人気曲3選

ここからは、現在のモーニング娘。’24の最新人気曲について紹介していく。

「勇敢なダンス」

「勇敢なダンス」は、2024年11月27日発売のモーニング娘。’24 17枚目のアルバム『Professionals-17th』の収録曲であり、12月6日に卒業予定の石田亜佑美のメモリアルソングだ。

間奏ではパワフルでダイナミック石田のソロダンスパートがあり、MVでは踊る石田に言葉をかけるように歌う小田のソロパートが続く。「だーさく」とコンビで絡むことが多かった石田・小田の関係性を垣間見るような構成になっているところがグッとくる。“勇敢だ”と“You can dance”で韻を踏む遊び心に、つんく♂らしさと卒業する石田へのエールを感じる一曲だ。

「最KIYOU」

石田亜佑美のラスト参加シングルとして2024年8月14日に発売され、オリコン週間シングルランキング1位を獲得した「最KIYOU」。児玉雨子が作詞、大久保薫が作曲・編曲で参加した。YouTubeでのMV再生数は182万回を超えている(2024年11月19日現在)。

アメリカのサウンドプロデューサー、フランキー・ビッグズが自身のYouTubeでコード進行や転調を評価したことも話題となった。タイトルは「最強」=強いという意味だけでなく、「最“器用”」にいろいろなことを乗り越える若い女子たちを表していて、そんな彼女たちに“さ、行こう”と前進を呼びかける応援ソングでもある。イントロのフェイクを16期メンバーの山崎・北川が担当している。若いふたりが堂々と歌い上げる姿には、彼女たちの成長とモーニング娘。の未来の無限の可能性を感じる。

「すっごいFEVER!」

「すっごいFEVER!」は、グループに約12年11か月在籍していた9代目リーダー・譜久村聖の卒業メモリアルソングとして2023年10月25日にリリースされた楽曲。17期メンバーが参加しての初シングルでもある。印象的な低音の“すっごい~!”の声は、プッチモニ「ちょこっとLOVE」にも“わっはははっは~”という声音源で参加していた松原憲のものだ。

聴けば思わず体が揺れ、「この地球の平和を本気で願ってるんだよ!」や「The摩天楼ショー」など、モーニング娘。のファンクソングを思い出すが、つんく♂はライナーノーツで「単なる『つんく♂ファンク』だなんて言葉で解決させたくない」とコメントしている。ポップス、ファンク、ディスコ、ユーロビート……つんく♂が手掛けてきた数々の楽曲の要素やエッセンスが4分37秒に詰まった、ハートに響く楽曲だ。

▼モーニング娘。「この地球の平和を本気で願ってるんだよ!」(MVLong)

▼「The 摩天楼 ショー」だーnce Practice ver.

■モーニング娘。’24 最新情報をチェック

数々の名曲を歌い続けるモーニング娘。’24は、9月にスタートしたコンサートツアーの真っただ中だ。12月6日には、千秋楽として『モーニング娘。’24 コンサートツアー秋 WE CAN DANCE !~Bla Eld~石田亜佑美 FINAL』もおこなわれる。メンバーとの別れ、そして出会いを糧に、ますます進化が加速していくモーニング娘。’24から目が離せない。

TEXT BY むらたえりか

