中東やウクライナでの紛争がおさまらず、食料やエネルギーの高騰が続いています。ロシア・中国中心の「BRICS」も拡大しており、大切なお金をどのように運用すればよいか迷われている方も多いのではないでしょうか。今回ご紹介する「定期預金」は預金保険制度(ペイオフ)の対象となっているため、1人当たり1000万円までの元本が保証されています。海外の動向に関係なく、着実にお金を増やしていけますので、元本割れリスクのある投資商品との併用などにおすすめです。

1000万円を1年間預け入れるなら?おすすめの銀行4つ

定期預金を途中で解約すると?

この記事では、最新情報をもとに、「1000万円を1年間預け入れるのにおすすめな定期預金」をご紹介しています(金利は2024年11月18日時点)。1000万円を預けるとした場合に、金利の高い銀行は以下の4つでした。UI銀行●商品名:大口定期預金●金利:0.60%●預入期間:1年●預入金額:1000万円以上1円単位▲リックス銀行●商品名:eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜大口定期●金利:0.50%●預入期間:1年●預入金額:1000万円以上1円単位※新規口座開設の場合は、優遇金利定期預金キャンペーンの対象となる。2024年12月1日までに口座開設した場合の優遇金利は、6カ月年1.00%、1年0.70%(優遇金利定期預金が作成できる期間は12月2日〜1月5日まで)。預入上限金額は1000万円。なお、12月2日からはプログラムの仕組みが変わる。あおぞら銀行●商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:1000万円以上1円単位※「円定期預金 BANK The 定期」は50万円以上から預入れ可能。預入額に応じた金利となる。づ豕スター銀行●商品名:スターワン円定期預金プラス●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:<インターネット限定>50万円以上1円単位/<店頭・テレホンバンク限定>300万円以上1円単位※新規口座開設の場合は、インターネット限定で優遇プランの対象となり、金利年0.60%となる。預入期間1年、預入金額50万円以上。満期を待たずに定期預金を解約する場合、預け入れた時の金利ではなく、中途解約利率が適用されることになります。解約の取り扱いは銀行ごとに異なりますので、事前に確認することが大切です。定期預金を利用する場合は、中途解約する必要がないよう預入期間や金額を検討し、すぐ使う予定のないお金だけを預け入れるようにしましょう。(文:All About 編集部)