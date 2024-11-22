＜個人投資家の予想＞ 11月22日 21時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア 東証グロース
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(2459) アウン 東証スタンダード
(3739) コムシード 名証ネクスト
(4784) ＧＭＯ－ＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(5332) ＴＯＴＯ 東証プライム
(9503) 関西電 東証プライム
(5253) カバー 東証グロース
(8766) 東京海上 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア 東証グロース
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(2459) アウン 東証スタンダード
(3739) コムシード 名証ネクスト
(4784) ＧＭＯ－ＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(5332) ＴＯＴＯ 東証プライム
(9503) 関西電 東証プライム
(5253) カバー 東証グロース
(8766) 東京海上 東証プライム
出所：MINKABU PRESS